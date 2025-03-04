Разработчик скруглил все углы в хардкорной игре.

В Kingdom Come: Deliverance 2 появился, возможно, самый странный мод. Sphere World, который заметили в PC Gamer, превращает мир игры в парад сфер. Теперь животные стали круглыми, женщины тоже, а двери выглядят так, будто их позаимствовали из абстрактного искусства.

Автор мода, пользователь Omniscye с Nexus Mods, утверждает, что в игре теперь всё - сферы. Судя по скриншотам, это действительно так: куры катаются по улицам, по полям скачут округлые лошади, а мужчины... исчезли. Разработчик объясняет, что в результате неудачного эксперимента кузнеца Радована они просто испарились.

Несмотря на странности, мод работает стабильно, если не считать одной проблемы: если сделать скриншот в фоторежиме - игра вылетит.

Видео дня

Omniscye не остановился на этом. В его коллекции уже 18 модов, включая "No One Cares", который полностью убирает реакции NPC на игрока. Индро может воровать, нападать на людей или просто ходить по улицам, его никто не заметит. Правда, и квесты станут недоступны, ведь жители действительно не заботятся ни о чём.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 позаботились, чтобы игроки могли ориентироваться на местности по звёздному небу. Warhorse нашла звёздную карту за 1403 год и воссоздала её в игре.

Вас также могут заинтересовать новости: