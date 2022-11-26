Компания попыталась оправдаться странным образом.

Microsoft продолжает отстаивать право на приобретение Activision Blizzard перед британским регулятором. В ходе разбирательства компания попыталась объяснить, почему она не собирается выпускать The Elder Scrolls VI и Starfield на PlayStation.

Корпорация составила 111-страничный документ с доводами в пользу одобрения поглощения. Microsoft включила в него табличку с разбиением своих игр на несколько категорий — нишевые, новые франшизы и проекты без точной аудитории, средней величины и массовые.

The Elder Scrolls VI попала в предпоследний раздел. По мнению корпорации, такие проекты выгоднее делать эксклюзивами, и это якобы не нанесет вреда платформе конкурента. Компания указывает на то, что Skyrim, предыдущая часть серии, вышла почти 11 лет назад. Поэтому отсутствие TES VI на PlayStation не станет поводом для недовольства аудитории.

Видео дня

При этом компания умалчивает сразу несколько фактов. The Elder Scrolls — одна из культовых франшиз, которая за время отсутствия новых частей не растеряла фанатов. А Skyrim продолжает пользоваться огромной популярностью. Эта экшен-RPG обзавелась кучей переизданий, а осенью прошлого года ее тираж перевалил за 30 миллионов проданных копий. Игру продолжают покупать, в том числе на PlayStation.

Похожие странные доводы Microsoft использовала для объяснения эксклюзивности других проектов Bethesda Softworks. Отсутствие Starfield на PlayStation оправдывается тем, что это новая серия. Однако проект от создателей TES и Fallout пользовался бы успехом на платформе Sony при любых обстоятельствах. То же самое касается Fallout 76, которую при аудитории свыше 13 миллионов человек записали в нишевые игры.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: