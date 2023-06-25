Корпорация не хотела, чтобы Starfield стала эксклюзивом PlayStation.

Еще во время приобретения Bethesda Softworks со стороны Microsoft появилась информация, что издательство находилось в сложном финансовом положении. Компания вела обсуждения с Sony касательно эксклюзивного выпуска Starfield на PlayStation. До этого обе стороны договорились о запуске Deathloop и Ghostwire: Tokyo в обход Xbox. Microsoft не хотела, чтобы ее платформы лишились потенциально очень популярной экшен-RPG. И в результате корпорация предложила Bethesda Softworks сделку с поглощением.

Такая информация поступила от генерального директора Xbox Gaming Фила Спенсера, который выступил на слушании, связанном с покупкой Activision Blizzard. Руководитель объяснил, что в 2020 году Sony смогла наладить связи со многими талантливыми студиями. Их игры становились как минимум консольными эксклюзивами PlayStation. А еще японская компания вела переговоры относительно появления Starfield только на своей консоли, и это заставило Microsoft действовать.

"Zenimax — отличный пример. Когда мы приобрели Zenimax, одним из толчков к этому послужило то, что Sony заключила сделку по Deathloop и Ghostwire и фактически заплатила Bethesda за то, чтобы эти игры не поставлялись на Xbox. Поэтому обсуждение Starfield, когда мы услышали, что Starfield потенциально также пропустит Xbox, сводилось к тому, что мы не можем занимать позицию третьей консоли [и быть еще] дальше позади", — объяснил Спенсер.

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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