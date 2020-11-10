В режиме Metro Royale будут оружие и монстры из украинской постапокалиптической игры.

PUBG Corporation раскрыла подробности кроссовера PUBG Mobile и украинского шутера Metro Exodus. Результатом совместной работы двух студий стал режим Metro Royale, который появится в 16 сезоне мобильной королевской битвы PUBG Mobile.

Игрокам предстоит исследовать новый мир руин, окопов, бандитских лагерей и других уникальных объектов на карте Эрангель, сообщили в PUBG Corporation.

"В новый режим легко попасть: просто нажмите на вход в туннель метро в меню, чтобы войти в игровое лобби Metro Royale. Там вы найдете все дополнительные системы и функции, среди которых черный рынок, инвентарь снаряжения, миссии, таланты, рейтинги и множество других любопытных вещей", – заявили разработчики.

В режиме Metro Royale появятся:

Уникальная боевая механика;

Новое снаряжение;

Тяжелая броня с усиленной защитой;

Оружие из вселенной игры Metro, в том числе винтовка "Тихарь";

Монстры из серии Metro;

Специальное транспортное средство для передвижения по рельсам;

Также разработчики объявили, что PUBG Mobile получит патч, который на 70% уменьшит размер игры на Android-устройствах. Базовая игра будет весить всего 610 МБ, а другие материалы могут быть загружены сегментами – таким образом, пользователи смогут сами выбрать то, что они хотят.

Геймплей Metro Royale

Что такое PUBG Mobile

PUBG Mobile – это одна из самых популярных мобильных королевских битв в мире. Игра вышла в 2018 году на iOS и Android. С момента релиза мобильную версию PlayerUnknown’s Battlegrounds скачали 770 миллионов раз.

Что такое Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

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Автор: Сергей Коршунов