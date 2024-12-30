Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

Самой высоко оценённой игрой года стал cборник Castlevania Dominus Collection.

Это год стал настоящим праздником для владельцев Nintendo Switch. Metacritic подготовил подборку лучших игр для этой консоли, включая как ремастеры культовых хитов, так и инновационные новинки.

20: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (84)

Коллекция включает ремастеры трёх частей серии Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies и Spirit of Justice. Игры получили улучшенную графику, удобные функции и сохранили своё фирменное чувство юмора и увлекательный геймплей.

19: Lil' Guardsman (85)

Юмористическое приключение, где вы играете за 12-летнего мальчика, заменяющего отца-стражника. Вам предстоит решать судьбы множества разнообразных персонажей, проверяя их намерения и пуская или не пуская их в королевство.

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18: Ace Attorney Investigations Collection (85)

Коллекция включает две игры про прокурора Майлза Эджуорта, впервые представленные в HD. Включает ранее недоступный на английском языке Prosecutor's Gambit и множество улучшений для современных игроков.

17: Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret (85)

Продолжение инди-игры, вдохновлённой классическими данжен-кроулерами. Вторую часть отличают сложные головоломки, насыщенный сюжет и красивые пиксельные визуалы.

16: qomp2 (85)

Минималистичная игра, в которой вы управляете мячом, сбежавшим из классической Pong. Вас ждут интересные головоломки, сражения с боссами и управление, ограниченное всего двумя кнопками.

15: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (85)

Первая игра серии, где главной героиней становится Зельда. Вас ждёт стильный топ-даун 2D геймплей, множество головоломок и магический инструмент, который помогает спасти Линка и весь Хайрул.

14: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (86)

Коллекция классических аркадных файтингов с улучшениями для новичков и возможностью играть онлайн. Включает такие хиты, как Marvel vs. Capcom 2 и X-Men vs. Street Fighter.

13: Shin Megami Tensei V: Vengeance (86)

Расширенная версия популярной RPG, добавляющая новую кампанию с уникальными локациями, персонажами и концовками. Это идеальная возможность вернуться в мир Shin Megami Tensei.

12: Grapple Dogs: Cosmic Canines (86)

Продолжение инди-платформера с новыми персонажами, способностями и уровнями. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью переключения между двумя главными героями.

11: Cat Quest III (86)

Третья часть приключенческой RPG с новым морским сеттингом. Вас ждут сражения с пиратами, увлекательный сюжет и возможность кооперативного прохождения.

10: Paper Mario: The Thousand-Year Door (88)

Ремейк классической RPG, впервые вышедшей на GameCube. Обновлённая графика и улучшения, такие как быстрая смена спутников и система быстрого перемещения, делают игру комфортной для современного игрока.

9: Prince of Persia: The Lost Crown (88)

Первая крупная игра серии Prince of Persia за много лет. Метроидвания со стильной графикой, захватывающими битвами и вдохновением из персидской мифологии.

8: Lorelei and the Laser Eyes (88)

Необычная загадочная игра с сюжетом, разворачивающимся в старом европейском отеле. Более 150 уникальных головоломок и стильная чёрно-белая графика создают незабываемую атмосферу.

7: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (89)

Ремейк классического визуального романа с новыми локациями, сюжетом и впервые локализованный для западной аудитории. Отличается глубокой историей и великолепным художественным стилем.

6: Unicorn Overlord (89)

Тактическая RPG с большими возможностями по исследованию мира, вербовке армии и пошаговым сражениям. Игра выделяется стильной графикой и увлекательным геймплеем.

5: Neva (89)

Захватывающий платформер от создателей GRIS, где вы путешествуете вместе с волком, который взрослеет на протяжении игры. Красивая графика и эмоциональная история делают игру незабываемой.

4: Balatro (90)

Уникальная игра, совмещающая покер и рогалик. Инновационный подход к геймплею и множество интересных механик сделали её одним из главных открытий года.

3: Pentiment (90)

Историческое приключение с уникальной графикой, вдохновлённой средневековыми манускриптами. Игра позволяет провести 25 лет в расследовании загадочного убийства.

2: Animal Well (90)

Инди-игра в жанре метроидвании с акцентом на исследование. Красивый пиксель-арт и множество секретов сделали её любимцем критиков.

1: Castlevania Dominus Collection (92)

Коллекция классических игр серии Castlevania для Nintendo DS с улучшениями и ранее не выпущенной игрой Haunted Castle Revisited. Это идеальный способ насладиться легендарной франшизой.

Ранее мы рассказывали о играх 2024 года с лучшей графикой по мнению экспертов из Digital Foundry.

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