Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

Это год стал настоящим праздником для владельцев Nintendo Switch. Metacritic подготовил подборку лучших игр для этой консоли, включая как ремастеры культовых хитов, так и инновационные новинки.
20: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (84)
Коллекция включает ремастеры трёх частей серии Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies и Spirit of Justice. Игры получили улучшенную графику, удобные функции и сохранили своё фирменное чувство юмора и увлекательный геймплей.
19: Lil' Guardsman (85)
Юмористическое приключение, где вы играете за 12-летнего мальчика, заменяющего отца-стражника. Вам предстоит решать судьбы множества разнообразных персонажей, проверяя их намерения и пуская или не пуская их в королевство.
18: Ace Attorney Investigations Collection (85)
Коллекция включает две игры про прокурора Майлза Эджуорта, впервые представленные в HD. Включает ранее недоступный на английском языке Prosecutor's Gambit и множество улучшений для современных игроков.
17: Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret (85)
Продолжение инди-игры, вдохновлённой классическими данжен-кроулерами. Вторую часть отличают сложные головоломки, насыщенный сюжет и красивые пиксельные визуалы.
16: qomp2 (85)
Минималистичная игра, в которой вы управляете мячом, сбежавшим из классической Pong. Вас ждут интересные головоломки, сражения с боссами и управление, ограниченное всего двумя кнопками.
15: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (85)
Первая игра серии, где главной героиней становится Зельда. Вас ждёт стильный топ-даун 2D геймплей, множество головоломок и магический инструмент, который помогает спасти Линка и весь Хайрул.
14: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (86)
Коллекция классических аркадных файтингов с улучшениями для новичков и возможностью играть онлайн. Включает такие хиты, как Marvel vs. Capcom 2 и X-Men vs. Street Fighter.
13: Shin Megami Tensei V: Vengeance (86)
Расширенная версия популярной RPG, добавляющая новую кампанию с уникальными локациями, персонажами и концовками. Это идеальная возможность вернуться в мир Shin Megami Tensei.
12: Grapple Dogs: Cosmic Canines (86)
Продолжение инди-платформера с новыми персонажами, способностями и уровнями. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью переключения между двумя главными героями.
11: Cat Quest III (86)
Третья часть приключенческой RPG с новым морским сеттингом. Вас ждут сражения с пиратами, увлекательный сюжет и возможность кооперативного прохождения.
10: Paper Mario: The Thousand-Year Door (88)
Ремейк классической RPG, впервые вышедшей на GameCube. Обновлённая графика и улучшения, такие как быстрая смена спутников и система быстрого перемещения, делают игру комфортной для современного игрока.
9: Prince of Persia: The Lost Crown (88)
Первая крупная игра серии Prince of Persia за много лет. Метроидвания со стильной графикой, захватывающими битвами и вдохновением из персидской мифологии.
8: Lorelei and the Laser Eyes (88)
Необычная загадочная игра с сюжетом, разворачивающимся в старом европейском отеле. Более 150 уникальных головоломок и стильная чёрно-белая графика создают незабываемую атмосферу.
7: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (89)
Ремейк классического визуального романа с новыми локациями, сюжетом и впервые локализованный для западной аудитории. Отличается глубокой историей и великолепным художественным стилем.
6: Unicorn Overlord (89)
Тактическая RPG с большими возможностями по исследованию мира, вербовке армии и пошаговым сражениям. Игра выделяется стильной графикой и увлекательным геймплеем.
5: Neva (89)
Захватывающий платформер от создателей GRIS, где вы путешествуете вместе с волком, который взрослеет на протяжении игры. Красивая графика и эмоциональная история делают игру незабываемой.
4: Balatro (90)
Уникальная игра, совмещающая покер и рогалик. Инновационный подход к геймплею и множество интересных механик сделали её одним из главных открытий года.
3: Pentiment (90)
Историческое приключение с уникальной графикой, вдохновлённой средневековыми манускриптами. Игра позволяет провести 25 лет в расследовании загадочного убийства.
2: Animal Well (90)
Инди-игра в жанре метроидвании с акцентом на исследование. Красивый пиксель-арт и множество секретов сделали её любимцем критиков.
1: Castlevania Dominus Collection (92)
Коллекция классических игр серии Castlevania для Nintendo DS с улучшениями и ранее не выпущенной игрой Haunted Castle Revisited. Это идеальный способ насладиться легендарной франшизой.
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