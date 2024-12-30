Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году / Фото - Nintendo

Это год стал настоящим праздником для владельцев Nintendo Switch. Metacritic подготовил подборку лучших игр для этой консоли, включая как ремастеры культовых хитов, так и инновационные новинки.

20: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (84)

Коллекция включает ремастеры трёх частей серии Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Dual Destinies и Spirit of Justice. Игры получили улучшенную графику, удобные функции и сохранили своё фирменное чувство юмора и увлекательный геймплей.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

19: Lil' Guardsman (85)

Юмористическое приключение, где вы играете за 12-летнего мальчика, заменяющего отца-стражника. Вам предстоит решать судьбы множества разнообразных персонажей, проверяя их намерения и пуская или не пуская их в королевство.

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Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

18: Ace Attorney Investigations Collection (85)

Коллекция включает две игры про прокурора Майлза Эджуорта, впервые представленные в HD. Включает ранее недоступный на английском языке Prosecutor's Gambit и множество улучшений для современных игроков.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

17: Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret (85)

Продолжение инди-игры, вдохновлённой классическими данжен-кроулерами. Вторую часть отличают сложные головоломки, насыщенный сюжет и красивые пиксельные визуалы.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

16: qomp2 (85)

Минималистичная игра, в которой вы управляете мячом, сбежавшим из классической Pong. Вас ждут интересные головоломки, сражения с боссами и управление, ограниченное всего двумя кнопками.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

15: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (85)

Первая игра серии, где главной героиней становится Зельда. Вас ждёт стильный топ-даун 2D геймплей, множество головоломок и магический инструмент, который помогает спасти Линка и весь Хайрул.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

14: Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (86)

Коллекция классических аркадных файтингов с улучшениями для новичков и возможностью играть онлайн. Включает такие хиты, как Marvel vs. Capcom 2 и X-Men vs. Street Fighter.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

13: Shin Megami Tensei V: Vengeance (86)

Расширенная версия популярной RPG, добавляющая новую кампанию с уникальными локациями, персонажами и концовками. Это идеальная возможность вернуться в мир Shin Megami Tensei.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

12: Grapple Dogs: Cosmic Canines (86)

Продолжение инди-платформера с новыми персонажами, способностями и уровнями. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью переключения между двумя главными героями.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

11: Cat Quest III (86)

Третья часть приключенческой RPG с новым морским сеттингом. Вас ждут сражения с пиратами, увлекательный сюжет и возможность кооперативного прохождения.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

10: Paper Mario: The Thousand-Year Door (88)

Ремейк классической RPG, впервые вышедшей на GameCube. Обновлённая графика и улучшения, такие как быстрая смена спутников и система быстрого перемещения, делают игру комфортной для современного игрока.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

9: Prince of Persia: The Lost Crown (88)

Первая крупная игра серии Prince of Persia за много лет. Метроидвания со стильной графикой, захватывающими битвами и вдохновением из персидской мифологии.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

8: Lorelei and the Laser Eyes (88)

Необычная загадочная игра с сюжетом, разворачивающимся в старом европейском отеле. Более 150 уникальных головоломок и стильная чёрно-белая графика создают незабываемую атмосферу.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

7: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (89)

Ремейк классического визуального романа с новыми локациями, сюжетом и впервые локализованный для западной аудитории. Отличается глубокой историей и великолепным художественным стилем.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

6: Unicorn Overlord (89)

Тактическая RPG с большими возможностями по исследованию мира, вербовке армии и пошаговым сражениям. Игра выделяется стильной графикой и увлекательным геймплеем.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

5: Neva (89)

Захватывающий платформер от создателей GRIS, где вы путешествуете вместе с волком, который взрослеет на протяжении игры. Красивая графика и эмоциональная история делают игру незабываемой.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

4: Balatro (90)

Уникальная игра, совмещающая покер и рогалик. Инновационный подход к геймплею и множество интересных механик сделали её одним из главных открытий года.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

3: Pentiment (90)

Историческое приключение с уникальной графикой, вдохновлённой средневековыми манускриптами. Игра позволяет провести 25 лет в расследовании загадочного убийства.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

2: Animal Well (90)

Инди-игра в жанре метроидвании с акцентом на исследование. Красивый пиксель-арт и множество секретов сделали её любимцем критиков.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

1: Castlevania Dominus Collection (92)

Коллекция классических игр серии Castlevania для Nintendo DS с улучшениями и ранее не выпущенной игрой Haunted Castle Revisited. Это идеальный способ насладиться легендарной франшизой.

Вы в это не играли, а стоит: Metacritic назвал лучшие игры для Nintendo Switch в 2024 году

Ранее мы рассказывали о играх 2024 года с лучшей графикой по мнению экспертов из Digital Foundry.

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