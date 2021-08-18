А продажи ролевого экшена Biomutant превысили 1 миллион копий, но этого хватило, чтобы окупить затраты на производство, маркетинг и покупку студии-разработчика.

Шведский холдинг Embracer Group отчитался о продажах симулятора выживания Valheim и ролевого экшена Biomutant.

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С апреля по июнь этого года тираж Valheim составил 1,1 миллиона копий. Таким образом с момента выхода в ранний доступ и по состоянию на 30 июня игру про викингов купило 7,9 миллиона человек, сообщили в Embracer.

В Valheim игроки исследуют большой фэнтезийный мир и ищут врата Вальгаллы. В ходе путешествия пользователи могут строить дома и корабли, крафтить оружие и броню, а также сражаться с боссами. Valheim вышла 2 февраля в Steam, получив 96% крайне положительных отзывов на основе 226 тысяч пользовательских рецензий.

Также стали известны успехи Biomutant – игры издателя THQ Nordic, который входит в состав холдинга Embracer Group. Этот ролевой экшен купило более 1 миллиона человек.

Согласно сообщению компании, всего за неделю продаж игры Biomutant, издателю удалось окупить стоимость производства, маркетинга и даже приобретения студии Experiment 101, которая и занималась разработкой проекта.

Автор: Сергей Коршунов