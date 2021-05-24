Баги, скучные диалоги и бодрые сражения. Что нужно знать перед покупкой Biomutant

Красочный постапокалиптический экшен про зверей-мутантов – один из самых интригующих релизов этого года. Но, как и любой проект, который неоднократно переносили, Biomutant может неприятно удивить. О том, чем свежая игра может вас разочаровать, а чем порадовать – узнаете в нашем обзоре.

В мире бесконечных сиквелов, ремастеров и ремейков выходцы из Avalanche, съевшие собаку на таких динамичных проектах, как Just Cause, создали студию Experiment 101 и презентовали необычный ролевой экшен Biomutant. Маленькая команда из 18 человек придумала мир, который вам в роли антропоморфного животного предстоит исследовать, боевую систему с сочетанием холодного и огнестрельного оружия, и мутации, влияющие не только на ваши способности, но и на внешний вид. Звучит интересно! И игра определенно понравится многим. Но прежде чем вы потратите на нее свои деньги, лучше узнать сильные и слабые стороны проекта.

Недружелюбное начало и странные диалоги

Добро пожаловать в мир, который люди уничтожили токсичными отходами. Человечество оставило после себя развалины, ржавые машины и особо опасные места, куда без специального снаряжения лучше не соваться. В отсутствие людей планетой стали править звери-мутанты, и ты – один из них.

В центре этого мира огромное Древо Жизни. Но его отравляет "Чума", а корни едят выползшие из глубин чудовища-мироеды. Нужно отправиться в опасное приключение и одолеть их. Ну что, готов спасать мир? А нет, постой. Видишь ли, когда ты был маленький, твоих родителей убил злой монстр. И тебе конечно же хочется отомстить! Но это потом, а сейчас мир в опасности. Но подожди. Как же ты его спасешь, если тут шесть племен враждуют между собой? Объедини их, и тогда… Ну вы поняли, разработчики всеми силами пытаются показать, что в игре несколько сюжетных линий. И сам этот факт положительный. Но когда всю эту информацию вываливают в первый час игры, а вместе с ней рассказывают про ауру, боевую систему, механики с крафтом оружия, предметов и брони, новые приемы, способности и прочее – невольно начинаешь во всем этом путаться.

Усугубляет знакомство с игрой желание студии сэкономить. Заморачиваться с озвучкой каждого персонажа не стали. Местные жители говорят на выдуманном языке. На практике – это бессвязное бормотание. А единственный, кого озвучили – это рассказчик, который закадровым голосом переводит то, что говорят персонажи. Выглядит это так: начинается диалог, вы выслушиваете бессвязную ерунду, потом рассказчик объясняет, что хотел сказать ваш собеседник, вы выбираете один из нескольких вариантов ответа и все повторяется заново. Надо ли говорить, что это утомительно? Особенно в начале, когда вы хотите самостоятельно исследовать местные красоты и опробовать свои силы в бою. К тому же диалоги далеки от идеала – порой они излишне пафосные, а иногда беседа скатывается в какой-то детский сад.

Плюс ко всему в традициях худших фантастических фильмов сценаристы решили заменить даже самые простые слова и термины выдуманными. К примеру, рассказчик называет мать главного героя не «мама», а «мума». Почему? Просто так. Живите с этим.

Впрочем, со всем описанным выше можно смириться. Просто знайте, что повествование и режиссура – не лучший конек Biomutant.

Чем может понравиться мир игры

Мир Biomutant довольно обширный и разнообразный. В нем есть различные биомы и зараженные локации, где вас может убить радиация, сильный мороз или гипоксия, например. Исследовать местность можно пешком, верхом на козле или более экзотичных животных, на мехе, воздушном шаре и прочих видах транспорта.

Видно, что над дизайном локаций поработали хорошо, а вот над наполнением не очень. Бывает, что по пути то и дело встречаешь врагов, второстепенных персонажей, воинов других племен, больших монстров, "воспоминания" (о них поговорим ниже). А бывает, что бежишь метров 500 до нужной точки, а на дороге ни души.

А вот что однозначно порадовало – система быстрых перемещений. Как только вы открыли (буквально пометили) столб-указатель на карте, то переместиться к нему можно с любого места. Для этого идти к ближайшему столбу не нужно.

Чем заняться в Biomutant

С самого начала вам предлагают выбрать класс и породу персонажа, а также настроить его внешний вид. Я хотел играть тем героем, который красуется на всех промо-материалах. Но суровый боевой кот не получился. Дело в том, что в редакторе сплошь одни уроды. Классических ползунков, которые помогут сделать выразительные скулы или волевой подбородок, тут нет.

Перетягивая курсор по кругу, вы можете изменять общие черты – вроде маленькой головы или длинных лап, добавляя при этом определенные мутации, которые будут влиять на характеристики. Из более точных настроек – возможность раскрасить шерсть по своему усмотрению и выбрать стартовое оружие.

Далее можете забыть о высоких целях, потому что вам придется захватывать точки. Чтобы двигаться по сюжету, необходимо "объединять" племена. А если говорить проще, то завоевывать.

Изначально перед вами стоит выбор – какому из двух племен помогать. Условному доброму или злому. Хорошие ребята хотят спасти Древо Жизни, плохие – очистить мир, разрушив все до основания. От того, какой выбор сделаете вы, будет зависеть концовка. А еще ваши действия будут влиять на ауру. Эта система начисляет вам очки за хорошие и плохие дела. Эти баллы в свою очередь влияют, в том числе и на ваши навыки. Например, чтобы открыть какую-нибудь интересную пси-способность, нужно, чтобы у вас было 10 очков светлой ауры или наоборот – 5 очков темной.

Очки ауры начисляются не только за помощь племенам, но и за прочие поступки. Можно наткнуться на бандитов, взявших в плен каких-то бедолаг. Освободите их, и получите балл светлой ауры. Можно еще пощадить вожака племени, после победы над ним. А если у вас хорошо развита харизма, то достаточно его уговорить примкнуть к вам, избежав драки. Вариантов масса, и это определенно плюс.

В захваченных поселениях есть торговые точки, где можно покупать и продавать снаряжение, оружие и много деталей, которые пригодятся для улучшений.

А на некоторых локациях вы будете находить свои "воспоминания". Это флешбеки, после которых можно разблокировать на выбор одну из нескольких способностей вашего бота-помощника (кузнечик, который сопровождает главного героя).

Например, можно получить шприц с лекарством или открыть доступ к крыльям. В таком случае, вы прыгаете с высокой точки и можете продолжительное время парить в воздухе.

Оружие и боевая система

Вот мы и подошли к самому неоднозначному аспекту игры. С одной стороны, Biomutant предлагает богатый арсенал, а с другой – пользоваться им не всегда приятно. Объясню, что это значит. По мере прохождения вы можете получить, найти или скрафтить самое разнообразное оружие: пистолеты, ружья, бумеранги, мечи, молоты, биты, палки и много чего еще. Добавьте к этому разные боевые стили, пси-способности вроде левитации и прочие особые навыки, и получите увлекательные сражения с толпами противников.

И вроде бы это так и есть. В прыжке стреляете в мелких мобов на расстоянии, бьете мечом бугая, делаете пару приемов, раскидывая всех на своем пути. Далее, к примеру, пускаете в толпу газ, который заставит врагов драться друг с другом, разливаете яд, чтобы они еще и травились, простреливаете бочку для эффектного взрыва, делаете контрудар и мощный рывок, сбивающий одного из противников с ног.

Но далеко не все оружие дает нужный импакт. Стреляешь во врагов из пистолета, а звук такой, будто попадаешь по мешкам с монетами. При ударах мечом ощущения, словно бьешь по манекену, а соперник, как мячик, отскакивает назад. Но сменив меч на длинную палку, я был приятно удивлен импакту, к тому же мувсет стал поинтересней.

Нельзя сказать, что у вас будет такой же опыт. Все зависит от многих параметров, включая стартовое оружие, с которым вы начнете играть. Но лучше быть готовым к этому. Ну и еще помните о весьма кривых хитбоксах у больших соперников – вовремя отпрыгиваешь от удара, а все равно получаешь урон, привет Bloodborne!

Немного о багах и графике

Выглядит Biomutant приятно. Никаких откровений в плане графики, но визуальная часть сделана хорошо, учитывая размер команды, которая работала над игрой.

Каких-то жутких багов встречено не было, хотя пару раз игра вылетала. Но я проходил ее на PS5, где Biomutant работает по обратной совместимости. Так что стоит понимать, что под новые консоли игра еще не оптимизирована.

Когда больше не значит лучше

Biomutant анонсировали на Gamescom еще в 2017 году. Тогда же глава студии заявил, что игра полностью закончена. Но ее релиз все откладывали и откладывали. Глядя на итоговый результат, я могу понять причину. Разработчики хотели расширить игру, добавить в нее всего и побольше. И получилось так, что некоторые аспекты оказались пришиты белыми нитками.

Но все же, хоть Biomutant не идеальная игра, где практически каждую деталь есть за что похвалить, и есть за что поругать. Она определенно заслуживает внимания.

Оценка УНИАН: 7

Сергей Коршунов

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