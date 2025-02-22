Актриса уже несколько лет в отношениях с ресторатором.

Американская актриса Сидни Суини, которая известна по сериалу "Эйфория" и фильму "Люблю тебя ненавидеть", решила отложить свадьбу с ресторатором Джонатаном Девино. Об этом пишет издание TMZ.

27-летняя звезда кино обручилась с избранником еще в 2022 году. Однако пара не спешит официально оформлять свои отношения.

"Актриса должна была выйти замуж в мае этого года, но свадьба сейчас отложена, и не совсем понятно, в чем дело", - рассказывают инсайдеры.

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Позже стало известно, что причиной откладывания свадьбы стала занятость Сидни и Джонатана. Пока в их рабочих графиках нет места для свадебной церемонии и празднования.

Что известно о Сидни Суини

Сидни Суини начала карьеру с различных популярных телешоу, в частности, "90210", "Криминалисты: мыслить как преступник", "Анатомия Грей", "В хранилище" и другие.

Позже ее позвали в кино. Она сыграла Эмалин Аддарио в сериале Netflix "Сплошной отстой!". Затем Сидни появилась в мини-сериале HBO "Острые предметы". Но больше всего ей принесли узнаваемость киноработы "Люблю тебя ненавидеть" и роль Кэсси Говард в подростковом драматическом сериале "Эйфория".

Напомним, ранее звезда "Эйфории" Зендея озадачила фанов "беременным" платьем.

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