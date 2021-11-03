Мошенники распространяют вирус-шифровальщик под видом файла с паролями к разным учетным записям игроков.

Хакеры нашли способ, как нажиться на нечестных игроках в Minecraft. Они запустили в Сеть вирус-шифровальщик под видом файла, который якобы содержит данные для доступа к разным учетным записям в проекте Mojang Studios. Отдельные пользователи решили, что будет неплохо обзавестись парочкой лишних аккаунтов, и попались на уловку.

О деятельности хакеров рассказала Fortinet — корпорация, занимающаяся вопросами кибербезопасности. Согласно ее заявлению, мошенники действуют на территории Японии. Когда их вирус проникает на компьютер, то зашифровывает все файлы размером меньше 2 Мбайт. То есть многие текстовые документы и архивы становятся недоступны. Единственный способ разблокировать их — заплатить 2 тысячи иен (около $17,5). Но даже если отправить хакерам деньги, это не избавит от всех проблем.

Трудности, которые вызывает новый вирус-шифровальщик

По словам Fortinet, вредоносное программное обеспечение навсегда повреждает отдельные типы файлов. Когда пользователь платит выкуп, то они перезаписываются случайной информацией, а доступ к прежним данным навсегда теряется.

В этом случае не спасают даже резервные копии. Вирус-шифровальщик удаляет их, как только попадает на ПК.

Чтобы избавиться от вредоносного ПО, люди должны приобрести подарочные карты для стриминговых и музыкальных платформ, а потом отправить их мошенникам. Такой способ выкупа гарантированно не удастся отследить.

Когда вирус-шифровальщик попадает на ПК, то создает записку с требованием заплатить деньги за разблокировку файлов. В ней сказано, что хакеры свободны только в субботу. Именно в этот день они могут вернуть доступ к информации на компьютерах пострадавших.

Автор: Назар Степорук