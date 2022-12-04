Рассказ идет от лица знакомого фанатам серии персонажа.

Студия BioWare и издательство Electronic Arts по-прежнему редко делятся деталями Dragon Age: Dreadwolf — новой части культовой серии RPG. Но недавно разработчики все же выпустили свежий ролик. В нем они рассказали о главном злодее от лица знакомого персонажа. Правда, игровые кадры на видео отсутствуют.

Весь ролик создан из рисунков с двухмерными анимациями. Он выполнен в том же стиле, что и дебютный тизер Dragon Age: Dreadwolf. Рассказ на видео идет от лица Варрика — одного из компаньонов главных героев во второй части франшизы и Inquisition.

"Я знал его как Соласа, задумчивого мага, одержимого мечтами. Но давным-давно у него было другое имя: Фен'Харел, Ужасный Волк. Древний эльфийский бог лжи или героический бунтарь против тирании — в зависимости от того, какой истории вы верите", — сообщил Варрик в начале видео.

Далее персонаж рассказывает, как Солас собрался уничтожить мир, и "только мы можем его остановить". Отсюда напрашивается два вывода. Первый и очевидный — Фен'Харел будет антагонистом в Dragon Age: Dreadwolf. А второй — Варрик станет одним из потенциальных компаньонов главного героя.

Dragon Age: Dreadwolf — основные подробности

Эту экшен-RPG анонсировали еще на The Game Awards 2018. С тех пор разработчики поделились лишь малым количеством деталей.

Как минимум часть сюжета игры будет разворачиваться на территории империи Тевинтер. Однако разработчики пока не раскрыли ни имени главного героя, ни завязки истории.

В октябре 2022 года Dragon Age: Dreadwolf прошла стадию альфа-тестирования. Но BioWare еще предстоит трудиться над графикой и полировать геймплей. Сроки релиза игры отсутствуют.

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