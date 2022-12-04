Студия BioWare и издательство Electronic Arts по-прежнему редко делятся деталями Dragon Age: Dreadwolf — новой части культовой серии RPG. Но недавно разработчики все же выпустили свежий ролик. В нем они рассказали о главном злодее от лица знакомого персонажа. Правда, игровые кадры на видео отсутствуют.
Весь ролик создан из рисунков с двухмерными анимациями. Он выполнен в том же стиле, что и дебютный тизер Dragon Age: Dreadwolf. Рассказ на видео идет от лица Варрика — одного из компаньонов главных героев во второй части франшизы и Inquisition.
"Я знал его как Соласа, задумчивого мага, одержимого мечтами. Но давным-давно у него было другое имя: Фен'Харел, Ужасный Волк. Древний эльфийский бог лжи или героический бунтарь против тирании — в зависимости от того, какой истории вы верите", — сообщил Варрик в начале видео.
Далее персонаж рассказывает, как Солас собрался уничтожить мир, и "только мы можем его остановить". Отсюда напрашивается два вывода. Первый и очевидный — Фен'Харел будет антагонистом в Dragon Age: Dreadwolf. А второй — Варрик станет одним из потенциальных компаньонов главного героя.
Dragon Age: Dreadwolf — основные подробности
- Эту экшен-RPG анонсировали еще на The Game Awards 2018. С тех пор разработчики поделились лишь малым количеством деталей.
- Как минимум часть сюжета игры будет разворачиваться на территории империи Тевинтер. Однако разработчики пока не раскрыли ни имени главного героя, ни завязки истории.
- В октябре 2022 года Dragon Age: Dreadwolf прошла стадию альфа-тестирования. Но BioWare еще предстоит трудиться над графикой и полировать геймплей. Сроки релиза игры отсутствуют.