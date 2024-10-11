Предприниматель признался в любви к серии стратегий.

Создатель Facebook Марк Цукерберг признался, что очень любит проводить свободное время в серии игр Sid Meier's Civilization.

В недавнем интервью Pubity бизнесмен рассказал, что его жена Присцилла сильно удивилась, когда увидела, что он наиграл больше 1000 часов в Civilization 6 в Steam. Сам Марк поделился, что считает игры Сида Маера лучшими стратегиями в истории.

Также Цукерберг сказал, что задумывается о создании Twitch канала, где он бы стримил свою любимую игру и проводил партии вместе со зрителями. При этом подчеркнув, что он очень хорош в игре и вряд ли кто-то сможет его победить: "Убеждён, что я довольно близок к званию гроссмейстера, и удивлюсь, если кто-то в мире сможет меня обыграть."

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О любви CEO Meta к играм серии Civilization известно уже давно. В 2021 году The New Yorker публиковал статью об истории создателей серии, и о том, как культовые стратегии повлияли на выдающихся личностей. Было там и про Марка Цукерберга: он играл в Civilization ещё со средней школы, и во многом именно игры Сида Маера подтолкнули его заняться программированием. Также бизнесмен рассказал забавную историю, что он не мог оторваться от Цивилизации даже когда ему пришло письмо о его зачислении в Гарвард.

Цукерберг не уточнял, какая игра в серии его любимая. Но пользователи вспомнили фотографию разработчика, где он сидит с ноутбуком, на котором запущена Sid Meier's Civilization IV.

Напомним, что в этом месяце выйдет VR спин-офф игровой серии Batman Arkham Shadows. Игра будет эксклюзивом для VR платформ Meta Quest 3 и Meta Quest 3S.

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