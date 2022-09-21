Фанат придумал много способов, как наказать Назима за его высокомерие.

Многие фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim придумывают себе нестандартные развлечения, чтобы подольше остаться в любимой игре. Например, в январе один из пользователей прокачал до максимума навык воровства и украл одежду у всех жителей Вайтрана. А недавно не менее сумасбродным достижением отметился автор YouTube-канала Sidek. Он каждый день в течение целого года убивал Назима — одного из наиболее раздражающих персонажей в игре.

Энтузиаст записал каждую казнь своей цели на видео. Затем он смонтировал все кадры воедино и представил в формате единого ролика, который присутствует ниже. Sidek старался убивать Назима максимально разнообразно. Он применял все виды оружия и магические заклинания. В результате персонаж погибал от огня, электричества, меткого залпа из лука, холода и ударов кулаками.

Однако все это — довольно стандартные методы устранения противника. В подборке Sidek есть и гораздо более интересные казни. Например, однажды энтузиаст привел к Назиму великана. А для другого убийства он загрузил модификацию, которая позволила выполнить смертельный борцовский бросок.

Сейчас фанат Skyrim установил для себя новую цель. Sidek собрался ежедневно убивать Назима до тех пор, пока не выйдет The Elder Scrolls VI. А это, по самым оптимистичным прогнозам, будет в 2026 году.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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