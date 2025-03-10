Также у игры поднялись отзывы со "смешанных" до "в основном положительные".

Сессионный шутер FragPunk мощно ворвался в Steam, набрав почти 114 тысяч одновременных игроков всего за несколько дней после релиза. Игру разработала Bad Guitar Studios, подразделение компании NetEase, которая недавно выпустила Marvel Rivals.

Игра вышла 6 марта, а к 9 марта достигла пика в 113 946 игроков одновременно, заняв 16-е место среди самых популярных проектов в Steam.

Старт был неидеальным: на игру обрушилась волна негативных отзывов, связанных с агрессивными методами монетизации. Два вида подписок, премиальные боевые пропуска и девять типов валют вызвали недовольство сообщества. Однако через несколько дней многие игроки сменили гнев на милость, и пользовательский рейтинг вырос с "Смешанных" до "В основном положительных", достигнув 72% на основе более 10 000 рецензий.

Видео дня

Критика не помешала FragPunk пробиться в топ продаж. Сейчас игра занимает шестое место среди самых прибыльных продуктов Steam, уступая только Counter-Strike 2, Split Fiction, Monster Hunter Wilds, REPO и Steam Deck.

Ранее мы рассказывали, что провальная Star Wars Outlaws от Ubisoft поставила новый рекорд по одновременному онлайну. На релизе у игры был экстремально низкий онлайн для такого проекта, но крупные скидки смогли немного исправить ситуацию.

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