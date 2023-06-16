Речь идет о роглайке Dead Cells.

Студия Motion Twin уже пятый год активно развивает свой роглайк Dead Cells. Она выпускает обновления и организовывает коллаборации с другими популярными франшизами. А теперь стало известно, что игру адаптируют в другом формате. Dead Cells получит 10-серийную мультипликационную экранизацию.

Ленту анонсировали коротким роликом с несколькими мрачными кадрами. Видео позволяет оценить избранную стилистику и сообщает о релизе в 2024 году. Под трейлером Motion Twin поделилась дополнительной информацией об адаптации.

За создание экранизации отвечает студия BobbyPills. Релиз сначала состоится на стриминговом сервисе Animation Digital Network эксклюзивно для Франции, а затем мультсериал выйдет в остальном мире.

Другая информация об адаптации Dead Cells

По сюжету на проклятом острове разразилась чума. В попытках изобрести лекарство глупый король превратил население в чудовищ. После этого появилось пророчество о герое с огненной головой, который избавит людей от мучений.

Спаситель действительно существует, однако он хочет лишь покоя и не собирается бежать на выручку королевству Правда, герою все же придется пересмотреть свои планы.

Каждая из десяти серий будет длиться 7 минут. Точная дата релиза мультсериала Dead Cells пока не сообщается.

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