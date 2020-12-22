При этом режиссер понимает, что делать игры труднее и дольше, чем фильмы.

Режиссер "Тенета" и "Интерстеллара" Кристофер Нолан заинтересовался созданием видеоигры по мотивам одного из своих фильмов.

Об этом постановщик рассказал в интервью организатору The Game Awards Джеффу Кили.

Нолан подчеркнул, что производство игр и фильмов – это сложный процесс. Но делать игры все же труднее и дольше. Поэтому о создании интерактивного проекта по фильму говорить пока рано, так как режиссер хотел бы уделять все свое время кино. А делать посредственную игру по лицензии фильма он не хочет. Нолан отметил, что как кино по игре, так и игра по мотивам фильма должны быть отличными сами по себе, а не ориентироваться на известный бренд. Однако идея создания игры ему интересна.

"Мне хочется посвятить все свое время и энергию именно кино, ведь разработка игр — очень трудное дело, к которому нужно относиться со всей серьезностью. Но мне это интересно, это удивительный мир", – добавил Нолан.

При этом режиссер вспомнил о создании игры по мотивам его ленты "Начало" с Леонардо ДиКаприо. Однако дальше препроизводства дело не пошло.

Впрочем, по одному из фильмов Нолана все же была создана игра, хоть сам режиссер и не принимал участия в разработке. Речь о Batman Begins, приключенческом экшене для PlayStation 2 по мотивам картины "Бэтмен: Начало".

Персонажей в ней озвучили актеры оригинальной ленты, включая Кристиана Бейла, Кэти Холмс, Лиама Нисона и других. Однако игра вышла неудачной, получив смешанные оценки от пользователей и прессы.

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Автор: Сергей Коршунов