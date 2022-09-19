Студия Rockstar Games не хотела, чтобы пользователи познакомились с игрой в таком виде.

Вчера хакер под псевдонимом teapotuberhacker опубликовал огромное количество материалов из тестовой версии Grand Theft Auto 6. Сюда относятся части исходного кода, скриншоты и видео. Take-Two Interactive принялась зачищать утечку, но было уже поздно — ролики и фото разлетелись по Сети. А тем временем взломщик предложил издательству договориться. Представители Rockstar не комментировали инцидент в течение суток и только сейчас выпустили официальное заявление.

Студия опубликовала сообщение на своем аккаунте в Twitter. По словам представителей команды, хакер вторгся во внутреннюю сеть и получил конфиденциальную информацию, включая кадры ранней версии новой части Grand Theft Auto. Компания заверила, что взлом не повлияет на работу серверов ее игр и развитие текущих проектов в долгосрочной перспективе.

"Мы крайне разочарованы тем, что подробности нашей следующей игры стали известны вам таким образом. Наша работа над следующей игрой Grand Theft Auto будет продолжаться в соответствии с планом, и мы по-прежнему стремимся предоставить вам, нашим игрокам, впечатления, которые действительно превзойдут ваши ожидания", — заявили в Rockstar Games.

Видео дня

Разработчики пообещали поделиться новой информацией насчет взлома в ближайшее время. А что касается полноценного анонса Grand Theft Auto 6, то он состоится, когда придет время.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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