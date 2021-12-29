Участникам нужно выполнить два максимально простых условиях.

УНИАН при поддержке Wargaming запускает новый конкурс. Мы разыграем между читателями 10 тысяч золота для многопользовательского танкового симулятора World of Tanks.

Участникам конкурса нужно выполнить два простых условия:

Подписаться на Telegram-канал "УНИАН Игры".

Внести данные в Google-форму. В ней необходимо указать свой никнейм (псевдоним) в Telegram и имя учетной записи в World of Tanks.

Мы определим победителей 10 января. Розыгрыш будет проводиться с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Процесс пройдет в прямом эфире для максимальной прозрачности. Результаты мы опубликуем в Telegram-канале. Победителей ждут следующие призы:

Первое место — 5 тысяч золота;

Второе место — 2,5 тысячи золота;

Третье место — 2,5 тысячи золота.

Важные детали конкурса

Розыгрыш будет проходить от последнего приза к первому. Если генератор дважды укажет на одного человека, то мы используем его еще раз, чтобы получить другое число. Благодаря этому золото для World of Tanks достанется трем разным участникам конкурса.

Важное уточнение: в Google-форме нужно указать именно никнейм (псевдоним) в Telegram, который начинается с символа @. Если этого не сделать, мы не сможем проверить, есть ли участник конкурса среди подписчиков на канале. В результате таких людей придется просто исключить.

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