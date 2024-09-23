Блогер Menos Trece провёл спонсорский стрим по ещё не вышедшей новинке.

Несколько дней назад испанский блогер-милионник Menos Trece провёл трансляцию по Silent Hill 2 Remake на своём Twitch канале, стрим шёл более 5 часов. Сам стример заявил, что копию ещё не вышедшей игры он получил непосредственно от Konami, а сама трансляция - спонсорская.

По показаному геймплею можно заметить, что разработчики больше сделали упор на исследование локаций и решение загадок, чем на сражение с врагами.

В августе журналисты делились своими впечатлениями от игры, где отмечали хорошо переданный дух оригинального Silent Hill через дизайн локаций и звуковое оформление. Скорее всего, эти превью были написаны по тому же отрезку игры, который показал Menos Trece.

Также недавно японский стример 2BRO показал час вступления Silent Hill 2 Remake. Похоже, что игру он получил тоже от Konami в рамках кампании продвижения ремейка.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября на ПК и Playstation 5. А вот пользователям Xbox придётся подождать: Sony купила временную эксклюзивность для игры и на консоль Фила Спенсера Silent Hill 2 Remake заглянет не раньше 8 октября 2025 года.

Немного о Silent Hill 2 Remake

Игру делает польская студия Bloober Team, известная по серии игр Layers of Fear. К разработке также подключены люди, работавшие над оригиналом: художник Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока, который уже работал с Bloober над The Medium.

Silent Hill 2 максимально осовременили: убрали вид "с потолка" локации, заменив его привычной камерой из-за плеча, и пеработали боевую систему.

Сюжет и дизайн локаций остались нетронутыми. Журналисты также отметили, что все головоломки из оригинальной игры были перенесены в первозданном виде.

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