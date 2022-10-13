Пользователям понадобится видеокарта не хуже GTX 1660 Ti.

WB Games Montreal опубликовала минимальные системные требования Gotham Knights — экшена о четырех воспитанниках Бэтмена. Для запуска игры с низкими настройками понадобится довольно мощное "железо".

В опубликованном списке указана видеокарта GTX 1660 Ti. Это странно, если посмотреть на статистику Steam. Самым популярным графическим процессором среди пользователей остается GTX 1060. По данным за август, она установлена в 6,39% всех ПК игроков. Еще 6,03% людей имеют видеокарту GTX 1650, которая тоже не соответствует минимальным параметрам. Получается, WB Games Montreal сознательно отрезала значительную часть аудитории.

Минимальные требования (1080p, 60 кадров/с, низкие настройки)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-9600К или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeFore GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версии 12.

Сколько места на диске займет Gotham Knights, пока неизвестно. Разработчики пообещали скоро опубликовать рекомендованные системные требования на официальном аккаунте игры в Twitter.

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Подробнее о Gotham Knights

Сюжет экшена рассказывает о союзниках Бэтмена — Робине, Найтвинге, Красном Колпаке и Бэтгерл. После гибели Брюса Уэйна они стали на защиту Готэма, а главными противниками команды будут члены тайной организации Суд Сов.

В Gotham Knights присутствует открытый мир с разнообразными активностями. Разработчики пообещали реализовать самую большую игровую версию Готэма.

Геймплей в проекте включает битвы, изучение мира и поиск экипировки. Героев можно прокачивать и усиливать за счет использования более качественного снаряжения.

В игре реализован кооперативный режим для двух человек. Пользователи даже смогут выбрать одинаковых персонажей.

Gotham Knights выйдет 25 октября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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