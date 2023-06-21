Возможно, PlayStation Showcase была только разогревом.

Майское шоу PlayStation Showcase получилось весьма средним, по мнению многих пользователей. Игрокам не хватило громких анонсов и демонстраций от внутренних студий Sony. Однако есть шанс, что это была лишь разминка. По словам китайского инсайдера, японская компания проведет в 2023 году вторую презентацию.

Посетитель Twitter под псевдонимом DarkClong обратил внимание на заявление информатора A9VG из Поднебесной. Последний со ссылкой на собственные источники сообщил, что Sony готовит новое мероприятие. Правда, дата его проведения пока неизвестна. В прошлом японская компания организовывала шоу в сентябре или октябре. Вероятнее всего, в 2023-м презентация тоже состоится в эти месяцы.

Как заявил A9VG, на мероприятии должны показать проект из программы China Hero Project. Это инициатива Sony для помощи в разработке и продвижении перспективных игр от китайских студий. Новинка будет посвящена династии Мин.

Видео дня

Подробнее о PlayStation Showcase

Презентация прошла 24 мая и длилась чуть больше часа. Sony показала часть игр от внутренних команд, но большинство из них были многопользовательскими.

На шоу также продемонстрировали проекты от партнеров. В список вошли ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: