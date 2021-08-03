Опробовать игру можно до 5 августа.

Киберпанковый экшен-слешер Ghostrunner стал временно бесплатным в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция продлится два дня – до 5 августа. Скачать Ghostrunner смогут все желающие на странице игры.

Также до 5 августа в Steam будет действовать скидка на Ghostrunner. Все, кому понравится экшен, смогут приобрести его по скидке в 50%.

Трейлер Ghostrunner

Ghostrunner – это экшен с элементами слешера в сеттинге киберпанка. В игре нужно преодолевать уровни, наполненные врагами и различными препятствиями. Для устранения соперников можно использовать катану и приемы акробатики. Одна из ключевых особенностей игры – как враги, так и главный герой могут погибнуть от одного удара, что делает схватки более динамичными и напряженными.

Ghostrunner вышел в октябре 2020 года, получив восторженные отзывы игроков. В Steam у игры 91% положительных обзоров на основе 21 тысячи пользовательских рецензий.

Автор: Сергей Коршунов