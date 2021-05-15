10 лучших игр, которые вы не променяете даже на сон
Есть категория видеоигр, от которых сложней всего оторваться. Они могут привлекать сюжетом, декорациями или геймплеем. Обещаешь закончить через пять минут, но играешь до самого утра. Именно о таких затягивающих и интересных проектах мы расскажем в нашем материале.
Почти у каждого фаната видеоигр возникала ситуация, когда на часах было далеко за полночь, а в голове уже который раз звучало обещание: «Еще пять минут и заканчиваю». Затем наступало утро, и вместе с ним приходило удивление тому, как незаметно пролетело время.
Зачастую сна лишают проекты, вызывающие у человека огромный интерес своим сюжетом, антуражем и геймплеем. Однако есть категория интерактивных развлечений, от которых сложнее всего оторваться. В них постоянно хочется сделать еще несколько действий, продвинуться немного вперед и решить очередную загадку. Их игровой процесс настроен так, чтобы постоянно подкидывать пользователю увлекательные задачи и мотивировать его сразу же преодолевать возникшие препятствия.
При прохождении таких проектов проще всего угодить в ловушку постоянных обещаний закончить развлекаться через пять минут. О лучших из них мы решили побеседовать в сегодняшней подборке от УНИАН. Давайте вместе посмотрим на 10 лучших игр, которые не променяешь даже на драгоценный сон.
10. Heroes of Might and Magic III
Олдам не придется объяснять, почему в нашем списке появились знаменитые «Герои III». Эта бессмертная классика в свое время отметилась невероятно затягивающим геймплеем. Передвижение в пошаговом режиме, строительство базы и создание собственной армии из отрядов разнообразных существ вызывали желание постоянно двигаться вперед. Стоило игроку только загрузить карту, как перед ним возникали десятки целей — как локальных, так и глобальных.
Здесь требуется за сокровище подраться, там провести нужные апгрейды, а через несколько ходов отправиться к месту вербовки сильных юнитов. Игра умеет вовлекать в происходящие события, а на огромных пользовательских картах, где присутствуют более интересные цели для победы, описанный эффект многократно усиливается.
9. SuperMeatBoy
Некоторые игры способны быстро погружать в состояние потока, и Super Meat Boy как раз одна из них. В этом платформере необходимо проходить относительно небольшие уровни, на которых расставлены всякие препятствия. Главный герой умеет передвигаться с большой скоростью, отпрыгивать от стен и зависать на них.
Весь геймплей в проекте заточен под высокую динамику: пользователь быстро возрождается после смерти и за каких-то десять или двадцать секунд доходит до места гибели. Причем это на относительно больших уровнях, а на маленьких локациях проигрыши даже не замечаешь. В Super Meat Boy создается ощущение непрерывности геймплея, а из-за разнообразия испытаний всегда возникает желание узнать, что ждет впереди.
8. Cuphead
И снова платформер, но уже другого формата. В Cuphead упор делается на сложность и внушительное количество боссов со своим набором атак и способностей. Каждый следующий главгад в проекте не похож на предыдущего, что повышает общий интерес и дополнительно мотивирует пользователей пробивать себе путь к финалу. Однако основное, чем цепляет Cuphead — это общий темп.
На глобальной карте нет особого смысла задерживаться, разве что ради покупок в магазине. Путь до следующего босса всегда близкий, а если хочется размяться, то можно пройти дополнительные уровни, где нужно добраться с точки А в Б. Но главное, что драки со злодеями всегда длятся не долго, а после проигрыша можно мгновенно начать заново.
7. Ghostrunner
Боевик с элементами слешера Ghostrunner тоже вовлекает в геймплей за счет тонко настроенного темпа. Игра со старта погружает в состояние потока благодаря своим механикам. В ней необходимо преодолевать уровни, наполненные разномастными врагами и другими препятствиями. Для устранения противников нужно применять катану и приемы акробатики. Главный герой и все недруги в Ghostrunner погибают после одного удара, что, естественно, приводит к частым поражениям. Но здесь, как и в Super Meat Boy, пользователи не замечают гибели. Они почти мгновенно возвращаются к проигранной драке, и снова ищут способ победить.
В результате сражения в проекте воспринимаются, как оригинальные головоломки, где нужно правильно двигаться и точно наносить удары. А за счет дизайна уровней и перебивок на платформинговые этапы драки совершенно не приедаются.
6. Baba Is You
В отличие от предыдущих проектов, Baba Is You вызывает интерес необычной реализацией игрового процесса. Это головоломка, в которой пользователям предстоит пройти набор уровней. На каждом из них нужно достичь вполне привычной цели: добраться до указанной точки. А вот препятствия на пути пользователя будут очень даже нетривиальными. На локациях есть набор правил, которые прописаны словами. Например: фраза Baba Is You означает привычный облик протагониста. Но если пользователь подставит каменный блок вместо слова You, то он, соответственно, превратится в камень.
Благодаря такому геймплею разработчики смогли создать много необычных головоломок и сотни оригинальных способов их решения. Каждый раз у игрока будет желание остаться еще на пять минут в Baba Is You, чтобы увидеть очередной экстравагантный пазл.
5. Total War: Warhammer II
По сути, в подборку можно включить любую из более или менее современных частей Total War, хотя мы выбрали едва ли не самую популярную. Все они выстроены на одном фундаменте, а меняются только отдельные механики, антураж, юниты и фракции.
На глобальной карте у пользователя всегда есть куча забот: раздать приказы армиям и агентам, улучшить поселения, проверить казну и так далее. А когда уже разобрался с самым главным и хочешь сделать последний ход, то начинается война или происходит другое событие, и список локальных целей снова пополняется десятком пунктов. Игрок решает посвятить очередные пять минут ротациям на карте и переговорам с союзниками, но тут уже и города в осаде, и срочно новые войска нужно формировать, и поселение бунтует в самый неподходящий момент. В общем, до рассвета попросту не оторваться.
4. Into the Breach
Игры в жанре роглайк далеко не всегда способны затянуть на всю ночь, ведь у многих пользователей потеря прогресса вызывает фрустрацию и желание быстро нажать на кнопку выхода. Однако Into the Breach можно назвать одним из немногочисленных исключений.
Во-первых, проект затягивает пошаговыми тактическими боями с управлением мехами. Пользователю в них нужно не уничтожать всех противников, а продержаться определенное количество ходов с минимальным ущербом для себя. Во-вторых, битвы длятся недолго, и потерю прогресса после проигрыша можно относительно быстро компенсировать. В-третьих, геймеру в случае поражения разрешают оставить у себя одного прокаченного пилота, который позволяет быстро расправиться с первыми драками в следующем «забеге». Into the Breach прекрасно сбалансирована в плане сложности и обладает затягивающим геймплеем, из-за чего за ее прохождением можно провести всю ночь.
3. Sid Meier's Civilization VI
Геймплей Civilization VI по своей сути напоминает серию Total War, только без сражений в реальном времени и с гораздо более проработанной экономической моделью.
Эта игра тоже постоянно подбрасывает мелкие задачи, с которыми сразу же хочется расправиться. Войны, дипломатические пертурбации и культурные проблемы регулярно требуют вмешательства пользователя. На территории государства постоянно происходят какие-то процессы и перемены, причем не всегда в лучшую сторону. И пока все не наладишь, уснуть не удастся, поэтому развлечения в Civilization VI очень часто заканчиваются только с первыми лучами солнца.
2. Animal Crossing: New Horizons
Этот симулятор жизни не так прост, как кажется. Его геймплей способен очаровать и лишить сна даже прожженного фаната экшенов и шутеров.
На первый взгляд Animal Crossing: New Horizons действительно не предлагает ничего необычного: приезжаешь на собственный остров, берешь ипотеку, выполняешь всякие задания и постепенно обживаешься. Однако уже через час пользователь заметит, что ему всегда есть чем заняться. Например, нужно собрать определенное количество ресурсов, украсить дом или полететь на другие острова. И при этом весь геймплей в проекте медитативный и медленный. В нем легко раствориться и не заметить, как прошло несколько часов.
1. Darkest Dungeon
В Darkest Dungeon геймплей выполнен так, что игрок всегда оказывается в невыгодной ситуации. То персонажи подцепят болезни, то они уйдут в загул, то все ценности какой-то ворюга украдет и придется их отбивать. А порой подберешь неудачную партию в поход, и прощайте прокаченные герои. Воскресить их получается не всегда, поэтому нужно быть готовым нанимать новых бойцов и поднимать им уровень.
При прохождении Darkest Dungeon игрока не покидает желание хотя бы чуточку исправить положение дел. Но когда справляешься с одними проблемами, появляются новые, и вот так приходится ковылять до самого финала. Этим игра очень подкупает, ведь дарит уникальный опыт и по-настоящему закаляет.
Назар Степорук