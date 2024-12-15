Голос Киану Ривза стоит 200 гривен.

Для последней игры во франшизе Sonic - Sonic x Shadow Generations вышло забавное DLC, которое заменяет голос оригинального актёра озвучки ежа Шэдоу на Киану Ривза, который озвучил его в третьем фильме про Соника.

DLC Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack входит в Deluxe-издание игры, но его можно взять и отдельно за 209 гривен. Кроме голоса Ривза, дополнение может предложить новый уровень в японской Шибуе.

Однако фанаты Соника оказались не слишком довольны таким креативом от разработчиков. Игроки жалуются на малое количество нового контента за такие деньги и плохую игру самого Ривза:

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"Скам за 6$, один уровень на 4 минуты. По ощущением, это новогодний подарок, который уже под ёлкой, но за который родители попросят денег" "Что собственно произошло с режиссурой голоса Киану? Он звучит безумно плохо. Я сомневаюсь, что он так звучит и в фильме, так что же произошло? " "Само по себе оно не стоит 6 долларов. Возможно, стоило просто выпустить как бесплатное обновление для продвижения фильма."

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED внезапно выпустила мангу по аниме Cyberpunk: Edgerunners. Комикс расскажет предысторию Ребекки из сериала.

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