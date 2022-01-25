Контрабандисты не знают, на что соглашаются.

Ранее журналисты рассказывали, что мексиканские картели вербуют контрабандистов для транспортировки наркотиков в популярных играх. Однако доказательств этому не было. А сейчас портал Forbes разузнал об одном из таких случаев и получил подтверждение. Перевозчика завербовали в Grand Theft Auto Online.

Читайте такжеКультовую машину из GTA Online воссоздали в реальности – результат потрясаетКак сообщили СМИ, в прошлом ноябре пограничники остановили в штате Аризона автомобиль Jeep Cherokee. В машине нашли шестьдесят килограмм запрещенных веществ. За рулем была некая Алисса Наваро, которая рассказала полиции, как она стала контрабандистом.

Девушка начала общаться в GTA Online с неким Джорджем — по крайней мере, так парень представился. Сначала разговоры проходили в игре, затем – в Snapchat, а через какое-то время они встретились лично в Финиксе. Новый знакомый предложил Алиссе работу: отправиться в Мексику на выданной машине и привезти в США электронику. Джордж пообещал $2 тысячи за выполненное поручение, так что девушка согласилась.

У нее были сомнения уже на пути в другую страну, но Алисса не отказалась от задания. Контакт в Мексике сказал покупать топливо только на определенных заправках, что вызвало еще больше подозрений. И в результате груз оказался наркотиками. По данным СМИ, картели вербуют перевозчиков не только в GTA Online, но и в Call of Duty, Gears, а также других популярных многопользовательских играх.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Летом прошлого года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

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