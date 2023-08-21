Ожидаемо, на 1-м и 2-м месте расположились RTX 4080 и 4090 – альтернатив им на рынке просто нет.

По словам экспертов, сейчас – лучшее время для сборки игрового ПК. Автор популярного YouTube-канала Daniel Owen составил список лучших видеокарт для любого бюджета, которые можно купить сегодня.

Отмечается, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

До $200 : в таком сегменте стоит обратить внимание на Radeon RX 6600 или Intel ARC A750, которые являются лучшими на сегодняшний день по цене/качеству.

: в таком сегменте стоит обратить внимание на Radeon RX 6600 или Intel ARC A750, которые являются лучшими на сегодняшний день по цене/качеству. От $200 до $300 : здесь первенство удерживает Radeon RX 6650 XT, которая существенно производительнее конкурента в лице GeForce RTX 3060.

: здесь первенство удерживает Radeon RX 6650 XT, которая существенно производительнее конкурента в лице GeForce RTX 3060. От $300 до $400 : лучшим выбором в этом бюджете будет являться карта Radeon RX 6700 XT. Она годится как для 1080p, так и для 2K.

: лучшим выбором в этом бюджете будет являться карта Radeon RX 6700 XT. Она годится как для 1080p, так и для 2K. От $400 до $500 : здесь опять видеокарта от AMD – RX 6800 XT. Это лучшее решение и абсолютный топ за свои деньги, видеокарта по производительности куда быстрее, чем GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

Видео дня

От $500 до $600 : начиная с этой цены стоит брать видеокарты от Nvidia. RTX 4070 быстрее аналогов AMD в играх во многом за счет технологии DLSS 3, которая поднимает FPS на десятки без потери качества.

: начиная с этой цены стоит брать видеокарты от Nvidia. RTX 4070 быстрее аналогов AMD в играх во многом за счет технологии DLSS 3, которая поднимает FPS на десятки без потери качества. До $800: в этом сегменте имеет смысл обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti. Она подойдет как для 2K, так и 4K-гейминга.

в этом сегменте имеет смысл обратить внимание на GeForce RTX 4070 Ti. Она подойдет как для 2K, так и 4K-гейминга. До $900: Radeon RX 7900 XTX, которая является одной из лучших для 4K-гейминга в нативном разрешении. Но и с RT она справляется довольно неплохо.

Radeon RX 7900 XTX, которая является одной из лучших для 4K-гейминга в нативном разрешении. Но и с RT она справляется довольно неплохо. От $1000 и выше: здесь вас ждут две отличные видеокарты: RTX 4080 и более старшая модель RTX 4090, которая является самой мощной видеокартой на рынке.

Как вы, возможно, знаете, Valve каждый месяц выпускает подробные отчеты по оборудованию и ПО пользователей сервиса Steam. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров.

Звание самой популярной видеокарты по-прежнему носит GeForce GTX 1650, тогда как все больше геймеров предпочитают Windows 11 в качестве игровой ОС. Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шести ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц.

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