Владельцы пытались спасти свое заведение от банкротства.

Пандемия коронавируса ударила по разным сферам бизнеса. Особенно сильно пострадали такие заведения, как интернет-кафе и компьютерные клубы. Чтобы спастись от разорения, их начали переоборудовать в фермы для майнинга криптовалюты.

Как передает издание Wccftech, такой случай уже произошел во Вьетнаме. Интернет-кафе, принадлежащее владельцу компьютерного магазина, практически лишилось посетителей из-за коронавируса. Однако компьютеры заведения были оборудованы топовыми видеокартами, среди которых и GeForce RTX 3080.

Вместо того чтобы продать их и компенсировать убытки, владельцы переоборудовали помещение, устроив здесь майнинг-ферму.

У себя в Facebook собственник фермы заявил, что готов бесплатно помочь и другим интернет-кафе перепрофилироваться для майнинга криптовалюты. По его словам, этот бизнес приносит больший доход, чем прошлая сфера деятельности.

Напомним:

Самой популярной на сегодня криптовалютой является биткойн. Он появился в 2009 году, и изначально стоил всего несколько центов.

Первый раз отметку в $1000 эта валюта преодолела в 2013 году.

В 2019-м биткойн стоил более $10 тысяч.

В январе 2021 года стоимость этой криптовалюты превысила $40 тысяч.

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Автор: Сергей Коршунов