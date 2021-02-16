Пандемия коронавируса ударила по разным сферам бизнеса. Особенно сильно пострадали такие заведения, как интернет-кафе и компьютерные клубы. Чтобы спастись от разорения, их начали переоборудовать в фермы для майнинга криптовалюты.
Как передает издание Wccftech, такой случай уже произошел во Вьетнаме. Интернет-кафе, принадлежащее владельцу компьютерного магазина, практически лишилось посетителей из-за коронавируса. Однако компьютеры заведения были оборудованы топовыми видеокартами, среди которых и GeForce RTX 3080.
Вместо того чтобы продать их и компенсировать убытки, владельцы переоборудовали помещение, устроив здесь майнинг-ферму.
У себя в Facebook собственник фермы заявил, что готов бесплатно помочь и другим интернет-кафе перепрофилироваться для майнинга криптовалюты. По его словам, этот бизнес приносит больший доход, чем прошлая сфера деятельности.
Напомним:
- Самой популярной на сегодня криптовалютой является биткойн. Он появился в 2009 году, и изначально стоил всего несколько центов.
- Первый раз отметку в $1000 эта валюта преодолела в 2013 году.
- В 2019-м биткойн стоил более $10 тысяч.
- В январе 2021 года стоимость этой криптовалюты превысила $40 тысяч.