Обновленная классика выйдет 8 октября на Windows и PlayStation 5.

Рекламная кампания Silent Hill 2 Remake продолжается – разработчики опубликовали сюжетный трейлер обновленной версии культового психологического хоррора. Его посвятили сюжетной завязке и персонажам.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры эпохи PlayStation 2 и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри. Показывать геймплей в трейлере не стали, в основном он состоит из фрагментов катсцен.

Зато геймплей ремейка Сайлент Хилла активно демонстрируют зарубежные игровые издания. Журналистам, которым удалось поиграть в предрелизную версию игры, положительно отзываются о Silent Hill 2 и говорят, что она "значительно лучше трейлеров, которые вы видели раньше".

Больше всего журналисты хвалят улучшенные графику и саунд-дизайн. Хоть проекту далеко до ремейка Resident Evil 2, разработчикам удалось передать атмосферу и дух Сайлент Хилла как "зловещего и покрытого туманом городка". Студия Bloober Team переработала боевую систему, некоторые головоломки и дизайн уровней, но остальные элементы остались практически нетронутыми.

Ремейк Silent Hill 2: основные подробности

За создание ремейка отвечает польская студия Bloober Team, известная по Observer, Layers of Fear и The Medium. В разработке также принимают участие создатели оригинала — дизайнер монстров Масахиро Ито и легендарный композитор Акира Ямаока.

Игра получит вид из-за плеча, как в ремейках Resident Evil. Она создается на движке Unreal Engine 5 с применением технологий Nanite и Lumen. Первая — это реализация трехмерной геометрии с помощью сканирования объектов, а вторая — освещение в реальном времени.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится 8 октября на ПК и PS5, предзаказы уже открыты. Напомним, игра получит официальную украинскую локализацию.

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