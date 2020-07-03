"Чувствуешь себя Железным человеком": что говорят игроки про Iron Man VR

На агрегаторе Metacritic игра получила 75 баллов от прессы и 7,2 балла от пользователей.

Сегодня, 3 июля, на PlayStation 4 вышел экшн про Железного человека – Iron Man VR.

На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила положительные отзывы. Средняя оценка Iron Man VR от прессы составила 75 баллов из 100. Критики похвалили геймплей, но негативно высказались о графике, долгих экранах загрузки и излишней продолжительности игры.

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«Marvel's Iron Man VR – это не самая лучшая игра для PlayStation VR. Здесь неплохой геймплей, но устаревшая графика и долгие экраны загрузки, а перемещаться можно только с помощью телепортации», – написал журналист издания Gameblog.

«Marvel's Iron Man VR расширяет границы возможностей PlayStation VR и контроллеров Move. Длинные загрузки раздражают, но зато в игре есть много контента», – отметил портал VRFocus.

В свою очередь средняя оценка игры от пользователей составила 7,2 балла из 10.

«Ужасная графика, чрезвычайно долгое время загрузки, повторяющийся игровой процесс. В игре нет ничего особенного, вы ничего не пропустите, если не будете в нее играть», – написал пользователь под ником trashedmint.

«Не так много VR-игр привлекают мое внимание. Но это впечатляющая инновационная игра. Да, у нее есть некоторые технические проблемы, но сюжет и геймплей сделали эту игру увлекательной», – поделился Piekeaaa.

«Геймплей потрясающий, чувствуешь себя Железным человеком. Еще не было подобного опыта. В игре хорошая продолжительность и интересные миссии», – отметил Malim100.

Трейлер Iron Man VR

Напомним, Iron Man VR — экшен для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. По сюжету злодей Призрак похитил секретные военные наработки Тони Старка. И теперь Железный человек должен его остановить. Изначально игра должна была выйти в апреле 2020 года, но ее релиз отложили из-за пандемии COVID-19.

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