В игровой индустрии немного проверенных инсайдеров, но The Snitch входит в их число. Он неоднократно публиковал правдивые сведения, например, о дополнении Burning Shores к Horizon Forbidden West. А недавно он прокомментировал презентацию PlayStation Showcase. По его словам, у Sony есть несколько новинок, готовых к анонсу, которые не показали в рамках шоу. Одна из них — это порт известной игры на ПК.
The Snitch написал на своем Discord-сервере: "Ребята, я знаю о нескольких анонсах, которые не были представлены на протяжении шоу. Это очень, очень странно. Например, ПК-порт [игры], который выйдет в июле".
Затем один из пользователей спросил, будет ли упомянутый проект ААА-категории? The Snitch ответил утвердительно. Получается, Sony готовится выпустить на ПК один из эксклюзивов PlayStation первого звена. Самые вероятные варианты — Ghost of Tsushima и Ratchet & Clank.
Напомним, ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил, что компания собирается выпускать свои игры на персональных компьютерах спустя 2-3 года после релиза на PlayStation. По словам руководителя, фанатов устраивает такой подход.
Последние эксклюзивы PlayStation на ПК
- Sony начала ежегодно выпускать свои определенные проекты на персональных компьютерах для увеличения доходов. Последними релизами стали Returnal и The Last of Us Part I. Причем последняя появилась на ПК спустя полгода после релиза на PlayStation. Хотя в целом это ремейк, а не полноценная новинка.
- Релиз Returnal прошел относительно спокойно — люди лишь удивились высоким системным требованиям. А вот ПК-версия The Last of Us Part I оказалась напрочь сломанной и до сих пор получает патчи, которые исправляют разные проблемы.