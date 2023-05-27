The Snitch не уточнил название игры.

В игровой индустрии немного проверенных инсайдеров, но The Snitch входит в их число. Он неоднократно публиковал правдивые сведения, например, о дополнении Burning Shores к Horizon Forbidden West. А недавно он прокомментировал презентацию PlayStation Showcase. По его словам, у Sony есть несколько новинок, готовых к анонсу, которые не показали в рамках шоу. Одна из них — это порт известной игры на ПК.

The Snitch написал на своем Discord-сервере: "Ребята, я знаю о нескольких анонсах, которые не были представлены на протяжении шоу. Это очень, очень странно. Например, ПК-порт [игры], который выйдет в июле".

Затем один из пользователей спросил, будет ли упомянутый проект ААА-категории? The Snitch ответил утвердительно. Получается, Sony готовится выпустить на ПК один из эксклюзивов PlayStation первого звена. Самые вероятные варианты — Ghost of Tsushima и Ratchet & Clank.

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Напомним, ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил, что компания собирается выпускать свои игры на персональных компьютерах спустя 2-3 года после релиза на PlayStation. По словам руководителя, фанатов устраивает такой подход.

Последние эксклюзивы PlayStation на ПК

Sony начала ежегодно выпускать свои определенные проекты на персональных компьютерах для увеличения доходов. Последними релизами стали Returnal и The Last of Us Part I. Причем последняя появилась на ПК спустя полгода после релиза на PlayStation. Хотя в целом это ремейк, а не полноценная новинка.

Релиз Returnal прошел относительно спокойно — люди лишь удивились высоким системным требованиям. А вот ПК-версия The Last of Us Part I оказалась напрочь сломанной и до сих пор получает патчи, которые исправляют разные проблемы.

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