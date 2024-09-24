Премьера фильма запланирована на 5 мая 2025 года.

Кинокомпания Marvel Entertainment представила первый трейлер супергеройского боевика "Громовержцы*" (Thunderbolts), который соберет вместе команду антигероев-неудачников во главе с хорошо известным зрителям новой Черной вдовой Еленой Беловой и Зимним солдатом.

Судя по трейлеру, прошло несколько лет после того, как большинство членов будущей команды "Громовержцев" появлялись в предыдущих проектах Marvel. Дела у них идут не очень, ведь они остались отвергнутыми и преданными своими руководителями, для которых они когда-то выполняли всю грязную работу. Теперь судьба сводит их вместе для выполнения важной миссии, от успеха которой также зависит их выживание.

В частности, команду "Громовержцев" сформируют Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Уайатт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

Также в фильме к роли Валентины Аллегры де Фонтейн (сериал "Сокол и Зимний солдат") вернется Джулия Луи-Дрейфус, а Лоренс Фишберн снова сыграет Билла Фостера (фильм "Человек-муравей и Оса"). Кроме того, Рэйчел Вайс должна снова сыграть Мелину Востокову – приемную мать Наташи Романовой и Елены Беловой, которая также в прошлом была Черной вдовой и бывшей фейковой женой/напарницей Алексея Шостакова (фильм "Черная вдова").

В то же время в трейлере впервые представили нового персонажа франшизы – Боба Рейнольдса / Стража, считающегося одним из самых сильных супергероев киновселенной Marvel.

Режиссером фильма выступил Джейк Шрейер, который долгое время снимал рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, в том числе для таких звезд, как Кендрик Ламар и Джастин Бибер.

Как режиссер полного метра он дебютировал в 2012 году с высоко оцененной критиками научно-фантастической комедией "Робот и Фрэнк", а его последний полнометражный фильм – романтическая комедия "Бумажные города" – вышел в 2015 году.

Также в течение длительного времени Шрейер работал над сериалами, в том числе он снял большинство эпизодов хитового сериала "Ссора" от Netflix – одного из лучших шоу 2023 года.

Премьера фильма запланирована на 5 мая 2025 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года кинокомпания Marvel представила трейлер еще одного долгожданного супергеройского фильма – "Капитан Америка: Чудесный новый мир", в котором роль одного из главных супергероев КВМ впервые сыграл не Крис Эванс, а Энтони Маки. На экраны украинских кинотеатров лента выйдет 13 февраля 2025 года.

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