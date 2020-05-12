Capcom выпустит несколько крупных игр до 31 марта 2021 года

За 2020 финансовый год Capcom собирается достичь рекордных 28 млн единиц в продажах

До 31 марта 2021 года компания Capcom выпустит несколько крупных новых игр.

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Об этом говорится в отчете компании перед инвесторами.

За 2020 финансовый год, который закончится в марте 2021, Capcom собирается достичь рекордных 28 миллионов единиц в продажах. Таких результатов компания собирается добиться с помощью выпуска новых тайтлов и поддержки старых, а также благодаря выходу на новые рынки с гибкой ценовой политикой.

В год релиза Monster Hunter: World и Marvel vs. Capcom: Infinite общий тираж издателя составил 24,4 млн копий, а за год, когда вышли Resident Evil 2 и Devil May Cry 5, компания продала 25,3 млн копий.

Ранее сообщалось, что студия M-Two Inc. готовит для Capcom еще одну игру в серии Resident Evil.