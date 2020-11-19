Вместе с интерактивным триллером Twelve Minutes издатель отложил релиз еще двух своих проектов.

Компания Annapurna Interactive объявила о переносе интерактивного триллера Twelve Minutes на 2021. Этот проект примечателен тем, что в нем главных героев озвучили голливудские актеры – Джеймс МакЭвой, ("Сплит"), Уиллем Дефо ("Человек-Паук") и Дейзи Ридли ("Звездные войны: Пробуждение Силы").

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Вместе с Twelve Minutes были отложены релизы еще двух игр: The Artful Escape и Last Stop. Об этом издатель сообщил в Твиттере.

О чем Twelve Minutes

Twelve Minutes – это интерактивный триллер в стиле point-and-click. По сюжету Джеймс МакЭвой и Дейзи Ридли играют мужа и жену. В один из вечеров в квартиру к супругам врывается детектив (его озвучил Уиллем Дефо), обвиняет жену в убийстве, а мужа избивает до полусмерти.

Главный герой (Джеймс МакЭвой) оказывается замкнутым во временной петле, где вынужден раз за разом проживать 12 минут того злосчастного вечера.

Задача игрока докопаться до истины и найти способ разорвать временную петлю. Для этого придется исследовать квартиру, искать нужные предметы и комбинировать их.

Трейлер Twelwe Minutes

Изначально интерактивный триллер Twelve Minutes должен был выйти в конце этого года на ПК, Xbox One и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов