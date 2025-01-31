Компанию Midnight Society основали Dr Disrespect, дизайнер мультиплеера Halo 5, и стратег по креативу серии Call of Duty.

Игровая студия Midnight Society, основанная в 2021 году стримером Dr Disrespect, бывшим стратегом по креативу Call of Duty Робертом Боуллингом и дизайнером мультиплеера Halo 5 Куинном Делхойо, официально объявила о закрытии.

В опубликованном заявлении Midnight Society поблагодарила команду из 55 разработчиков, работавших над игрой Deadrop, а также сообщество, поддерживавшее проект. Представители студии сообщили, что теперь ищут компании, готовые предложить работу бывшим сотрудникам.

Deadrop планировалась как многопользовательский экшен в жанре extraction shooter, а финансирование проекта изначально шло через продажу NFT. Теперь многие инвесторы задаются вопросом, получат ли они компенсацию за свои цифровые активы. Midnight Society пока не дала официального ответа, но вряд ли кто-то рассчитывает на возврат средств.

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Закрытие студии стало кульминацией проблем, которые начались ещё в 2023 году. Тогда компания перешла от частых небольших обновлений Deadrop к более редким, но крупным патчам, что замедлило процесс разработки. В 2024 году ситуация ухудшилась, когда Dr Disrespect был уволен из студии из-за обвинений, связанных с откровенной перепиской стримера с несовершеннолетней девушкой.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts уволила ветеранов студии BioWare, которые работали над серией Dragon Age и Mass Effect.

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