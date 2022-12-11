Оказывается, зеленые вороны — это дети, принесенные в жертву верховному скандинавскому богу.

В God of War Ragnarök, как и предыдущей части серии, есть "глаза Одина". Это зеленые вороны, которые летают на разных локациях. Пользователи могут уничтожать их бросками Левиафана, как некие коллекционные предметы. Однако недавно игроки выяснили жуткую правду об этих птицах.

Новый боевик Santa Monica Studio дает возможность посетить Нифльхейм, один из девяти миров скандинавской мифологии. На этой локации можно обнаружить большое дерево, где расположены духи воронов — предположительно, уничтоженных в God of War 2018 года. Здесь Кратос с Атреем узнают подробности о "глазах Одина". Правда, объем деталей зависит от количества уничтоженных птиц в God of War Ragnarök.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом jakehieu обнаружил, что после определенного числа убитых воронов духи на дереве поведают жуткую правду о своем происхождении. Они скажут: "Мама и папа затянули петлю, чтобы отправить нас к Одину греться в его лучах". То есть зеленые птицы — это дети, которых родители принесли в жертву верховному богу. Судя по комментариям на Reddit, многих фанатов игры эта информация шокировала.

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God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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