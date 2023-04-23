Здесь не обошлось без использования бага.

Фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim уже около полугода развлекаются созданием сверхмощных предметов с помощью бага. Например, ранее они показали меч, способный парализовать на 68 лет, и яд для убийства одним ударом. А теперь к списку добавилось до смешного сильное кольцо.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Kitsmeralda опубликовал скриншот с характеристиками предмета, который создал его сын. Аксессуар повышает восстановление магической энергии, аналога маны в Skyrim, на 1 187 512 320%. То есть она мгновенно пополняется после применения любого заклинания.

На картинке также демонстрируется, что кольцо уменьшает грузоподъемность на -1 864 499 200 единиц, однако это ошибка. На самом деле характеристика увеличивается на упомянутое число. Как объяснил один из пользователей на Reddit, минус отображается из-за "целочисленного завышения". Кольцо обладает параметрами больше, чем может обработать система, поэтому в описании предмета число появляется с отрицательным знаком.

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Комментаторы под публикацией Kitsmeralda упомянули, что такие высокие характеристики удается получить благодаря багу под названием "петля восстановления". Его суть заключается в повторном зачаровании предметов под действием зелья на усиление этой способности.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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