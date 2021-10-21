Драугр отправился туда, откуда пришел.

Десятки тысяч людей до сих пор развлекаются в The Elder Scrolls V: Skyrim. Они изучают мир, выполняют задания, дерутся и совершают забавные достижения. К последним относится недавнее сражение посетителя форума Reddit под псевдонимом w_actual против драугра-главного палача. В битве игрок смог совершить феноменально точный выстрел, который забавно подействовал на могучего врага.

Стычка произошла в одной из пещер Скайрима. Пользователь подошел к гробнице, а из нее восстал драугр. W_actual мгновенно отреагировал на появление противника, отбежал на безопасную дистанцию и достал арбалет. Затем энтузиаст совершил три быстрых выстрела, которые отняли почти все здоровье у врага. Оставалось только добить недруга, но игрок решил сделать еще один залп. Он прицелился и отправил болт прямиком в голову драугра-главного палача.

Точный выстрел в сочетании с физической моделью The Elder Scrolls V: Skyrim привел к забавному результату. Ударная волна отнесла врага назад и уложила прямиком в гробницу, откуда тот появился. Модель противника настолько грациозно легла в саркофаг, что даже диву даешься. Возможно, w_actual долго тренировался для достижения нужного эффекта, но результат все равно поражает.

Немного о других свершениях в The Elder Scrolls V: Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения;

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Автор: Назар Степорук