Разные обстоятельства постоянно мешали пользователю реализовать свой замысел.

Посетитель Reddit под псевдонимом PromptZues19508 рассказал, как случайно стал серийным убийцей куриц в The Elder Scrolls V: Skyrim. Он хотел хитрым способом прокачать магию иллюзии, но реализовать замысел постоянно мешали обстоятельства.

Свою историю игрок рассказал в отдельной публикации на форуме. В Skyrim есть заклинание "Ярости", которое заставляет низкоуровневых противников в течение 30 секунд атаковать своих соратников. Если использовать его постоянно на одной цели, то можно быстро прокачать магию "Иллюзии". Бандиты, крупные животные и NPC для этой задачи не подходят: могут возникнуть проблемы со стражниками или же придется вступить в бой, если не успеть вовремя применить навык.

А вот курицы — другое дело. На них "Ярость" тоже действует, но домашняя птица обычно никого не атакует. Замысел PromptZues19508 был прост: найти курицу и каждые 30 секунд использовать на ней заклинание. Вот только этот план быстро провалился.

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Первая курица под эффектом умения показалась слишком опасной городскому стражнику, и тот ее убил. Тогда PromptZues19508 решил изменить стратегию. Он попробовал выманить цель на безлюдную местность, но и здесь игрока ожидал провал. Куда бы ни отправился пользователь, куриц постоянно убивали. Их уничтожали драконы, наемники и бандиты, а однажды PromptZues19508 сам случайно стал причиной смерти животного. Из всех куриц выжить могла лишь одна, которая скрылась от игрока. Но учитывая общую тенденцию, надеяться на это не приходится.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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