Лидия оказалась совсем не там, где можно было ожидать.

Порой в играх случаются очень странные баги — Grand Theft Auto: The Trilogy, где скопилась целая коллекция ошибок, не даст соврать. В The Elder Scrolls V: Skyrim они тоже встречаются, что недавно доказал посетитель форума Reddit под псевдонимом CitizensofWhiterun. Он потерял спутницу, а когда телепортировался к ней, то оказался в весьма неожиданном месте.

Одним из напарников в знаменитой экшен-RPG Bethesda может стать Лидия. Чтобы взять ее в команду, нужно пройти сюжетный квест "Дракон в небе". CitizensofWhiterun так и сделал, после чего начал бегать вместе с девушкой. Вот только искусственный интеллект соратников в Skyrim порой хромает, и они могут потеряться. В этом случае союзники обычно возвращаются в те локации, где ранее обитали. Однако CitizensofWhiterun столкнулся с другой ситуацией.

Когда пользователь заметил, что Лидия где-то потерялась, то решил телепортироваться к ней. Игрок ввел соответствующую консольную команду и оказался в тюремной камере одного из драконьих подземелий. Девушка стояла рядом, но как она оказалась в заточении, остается загадкой.

Как произошел баг

История CitizensofWhiterun наталкивает на мысль, что NPC в Skyrim могут самостоятельно участвовать в приключениях, но правда гораздо прозаичнее.

Скорее всего, когда Лидия потерялась, система попыталась перенести ее в нужную локацию. Но из-за сбоя в координатах девушка оказалась в тюремной камере. А так как решетка была закрыта, она не смогла выбраться и отправиться домой.

Автор: Назар Степорук