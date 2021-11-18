Рыбак под псевдонимом TheFogFrog оказался очень усердным.

В честь десятилетия The Elder Scrolls V: Skyrim разработчики из Bethesda Game Studios выпустили юбилейное издание своей экшен-RPG. Оно включало рыбалку, которую также добавили в версию Special Edition. Механику выполнили в виде простенькой мини-игры с удочкой. Энтузиаст под псевдонимом TheFogFrog решил использовать новый контент, чтобы устроить себе сложное испытание. Игрок захотел пройти Skyrim, применяя только удочки. И как ни странно, он смог выполнить эту задачу.

TheFogFrog поставил перед собой несколько условий. В качестве оружия он использовал только удочки — по одной в каждой руке. Энтузиаст смазывал их ядом для большей эффективности. Драконьи крики игрок применял лишь в те моменты, где это требовалось по сюжету. А чтобы слегка упростить тяжелое испытание, TheFogFrog брал на задания напарников. Толку от соратников немного, но они хотя бы могут отвлечь противников. Основные фрагменты из прохождения Skyrim с помощью удочек присутствуют в ролике ниже.

Подробности других достижений пользователей в The Elder Scrolls V: Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Автор: Назар Степорук