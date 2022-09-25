Оказывается, корсары могут рассказать много интересного, когда не пытаются убить главного героя.

Исследовать открытые миры и находить разнообразные секреты — это любимое занятие части игроков. Они изучают обширные виртуальные просторы, разговаривают с персонажами, присматриваются к деталям и экспериментируют. Среди поклонников The Elder Scrolls V: Skyrim такая каста пользователей тоже присутствует. За 11 лет с момента релиза экшен-RPG от Bethesda Game Studios они узнали немало тайн, например, отыскали способ, как убить персонажа сладким рулетом. А недавно был раскрыт очередной секрет, на этот раз — связанный с пиратами. Оказывается, с корсарами можно подружиться и вести искренние беседы.

В Skyrim флибустьеры встречаются на корабле "Привередливый слоад". Пользователи, которые выполняют задания Гильдии воров, посещают судно в обязательном порядке.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом actuallylikespitbull решил выяснить, можно ли избежать драки с пиратами и стать их товарищем. Как оказалось, сделать это несложно — достаточно использовать заклинание "Успокоение". Способность усмиряет врага и заставляет его перестать сражаться.

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Энтузиаст применил умение и смог спокойно проводить время в компании пиратов. Одна женщина из корсаров даже поделилась с главным героем ностальгическими воспоминаниями. Она рассказала, что очень скучает за матерью. Последняя советовала никогда не ослаблять бдительность. Многих комментаторов на Reddit удивило, что пираты могут не только нападать на протагониста, но и выражать эмоции в диалогах.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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