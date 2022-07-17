Двум бандитам из группировки О'Дрисколла не повезло.

Red Dead Redemption 2 — это огромная игра в открытом мире, которая продолжает привлекать тысячи пользователей в течение почти четырех лет. Фанаты находят в экшене от Rockstar Games любопытные детали, организовывают ограбления поездов, причем не всегда удачно, и совершают всякие достижения. В копилку последних можно отнести ролик от посетителя форума Reddit под псевдонимом ZealousidealAd1384. Он продемонстрировал убийство двух врагов одной пулей.

На видео показывается, как игрок ввязался в перестрелку с парнями О'Дрисколла. Это преступная банда, с которой неоднократно пересекаешься во время прохождения Red Dead Redemption 2.

Пользователь прятался за камнем и вел ответный огонь. Он выглянул и "снял" из винтовки противника слева. В этот момента двое бандитов выстроились в одну линию. ZealousidealAd1384 быстро прицелился и выстрелил, после чего камера в замедленном режиме показала зрелищное убийство. Благодаря убойной силе винтовки пуля смогла насквозь прошить две головы.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 18 910 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: