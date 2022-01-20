Такое невезение — это большая редкость.

В Red Dead Redemption 2 игроки способны грабить поезда, однако такие преступления нужно тщательно планировать. Если не подойти к делу ответственно, то можно легко провалиться. Это доказывает ролик посетителя форума Reddit под псевдонимом javi4881. Он организовал, возможно, самое неудачное ограбление поезда в истории RDR 2.

Читайте такжеВ Red Dead Redemption 2 обнаружили жуткую ошибку, которая связана с конемНа видео показывается, как игрок скачет посреди равнинной местности. Спустя несколько секунд на рельсах впереди появляется паровоз. Javi4881 направился к нему и сумел успешно залезть на крышу одного из вагонов. В этот момент кажется, что все идет хорошо, но потом поезд въехал на мост с горизонтальными балками.

Персонаж игрока ударился об одну из них, несколько раз перевернулся и слетел с крыши. Свалился он прямиком в пасть крокодила, который точно обрадовался внезапному "обеду". Животное быстро набросилось на javi4881 и убило невезучего пользователя.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 17 716 человек.

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