Разработчики подумали о реализме в своем проекте.

Пользователи совершают неожиданные открытия в своих любимых играх даже спустя годы после их релиза. God of War в этом плане не исключение. В середине август фанат под псевдонимом Navin7143Gamer обнаружил секретную деталь, связанную с первой встречею с Бальдра. А недавно похожее открытие сделал посетитель форума Reddit под псевдонимом Indels. Он раскрыл интересную особенность, которая касается босса Хреслира.

В God of War разработчики реализовали возможность путешествовать по миру игры после концовки, чтобы, например, выполнить второстепенные задания и найти секреты. Indels воспользовался этим и продолжил странствия. Однажды энтузиаст решил заглянуть на арену, где проходила битва с Хреслиром.

Пользователь с удивлением обнаружил, что тело дракона в значительной степени разложилось. Голова утратила изрядную часть кожи, а на отдельных участках виднеется обнаженное мясо. Стальные зубы Хреслира тоже исчезли, правда, они не могли просто раствориться.

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Их кто-то явно украл, а зная любовь Брока и Синдри к таким артефактам, несложно предположить, что в этом замешаны дварфы. Возможно, разработчики раскроют тайну пропажи зубов дракона в новой части серии.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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