Это значит, что энтузиаст не завершил сюжетную линию.

Некоторые пользователи любят устраивать себе дополнительные испытания во время прокачки персонажа в игре. Например, в январе один из энтузиастов рассказал, как в The Elder Scrolls V: Skyrim повысил все навыки до максимума в пределах стартового города. А блогер ThatFriendlyGuy достиг последнего уровня аккаунта в Call of Duty: Modern Warfare II без убийств. К этому списку недавно добавился фанат Fallout 4.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом andreworr2402 прокачался до 100 уровня в упомянутой экшен-RPG Bethesda Game Studios без посещения Даймонд-сити. Это крупнейшее и наиболее безопасное поселение людей в игре. Много цепочек заданий ведут именно сюда, в том числе и основной сюжет. Без визита в город не удастся закончить центральную историю.

Однако andreworr2402 завершил весь контент из дополнений. Задания в Nuka-World и Far Harbor открываются и в обход Даймонд-сити. Для этого нужно лишь знать, как попасть на локации из добавок.

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Fallout 4: подробнее об игре

В игре демонстрируется постапокалиптическая версия Бостона и его окрестностей. Главный герой — выживший, который хочет найти своего сына.

Одной из основных особенностей игры стало строительство с возможностью возводить целые города в качестве личных баз.

Другие элементы геймплея — это прокачка, сражения, сбор экипировки, создание вооружения и так далее.

Fallout 4 вышла 10 ноября 2015 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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