Он также подробно описал, как это сделать.

Среди фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim есть пользователи, которые способны "переиграть и уничтожить" культовую экшен-RPG. Например, в октябре 2021 года один из поклонников прокачался до 241 уровня в стартовой локации. А сейчас похожим достижением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом skimm12. Он прокачал все навыки до максимума, не покидая пределы первого города.

Чтобы выполнить это испытание, энтузиаст потратил более 70 часов. При этом более 25 из них заняло взламывание замков. Остальные максимум отнимали немногим больше 3 часов, а некоторые и вовсе прокачивались за пять минут. Все действия skimm12 выполнял в Вайтране — первом крупном городе, который игроки посещают в рамках второго сюжетного квеста.

Пользователь не поленился и создал двенадцать кратких руководств по своим методам прокачки. В каждое из них он включил описание и забавную иллюстрацию. Например, в гайде по кузнечному делу сказано: "Получите зелье кузнеца с помощью глюка восстановления и создайте легендарную броню. Для этого потребовался всего один удар молотом".

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Алхимия тоже прокачивается с помощью хитрой связки создания нескольких зелий и уже упомянутого бага. А затем продажа снадобий позволит быстро повысить навык торговли до максимума. Ознакомиться со всеми руководствами можно по ссылке.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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