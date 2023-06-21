Среди высшего руководства игровых компаний тоже есть геймеры.

Все знают, что глава Xbox Фил Спенсер — заядлый игрок. Но он не единственный руководитель крупной компании, который любит провести время с геймпадом или мышкой в руке. Президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра тоже входит в это число. Недавно стало известно, что он прокачал своего персонажа в Diablo IV до максимального уровня.

Руководитель рассказал о прохождении свежей экшен-RPG от собственной студии в Twitter. Ибарра опубликовал скриншот, на котором показан его варвар 100 уровня. Почти все время президент развлекался в Diablo IV на персональном компьютере. Только в конце он переключился на PlayStation 5, чтобы получить трофей за достижение максимальной отметки прокачки. Это можно сделать благодаря кросс-прогрессу в игре.

И хотя Ибарра прокачался до 100 уровня, он не собирается забрасывать Diablo IV. Руководитель рассказал о своих дальнейших планах. Сюда относится поиск более мощной экипировки, прохождение подземелий, участие в боях с другими пользователями, чтобы получить ездовое животное в качестве награды, и так далее.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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