Персонаж энтузиаста действительно напоминает скандинавского бога грома.

Фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim часто отмечаются разными достижениями и экспериментами. Например, не так давно спидраннер прошел игру за 72 минуты без использования багов. А на днях посетитель форума Reddit под псевдонимом teejbreakbeat сумел создать почти что настоящего Тора.

Энтузиаст наделил своего героя суровой северной внешностью с помощью богатого редактора персонажей. В качестве оружия игрок использовал сталгримовую булаву, которая имеет голубой оттенок и в целом неплохо заменяет Мельнир. А еще она хорошо сочетается с тяжелой броней такого же цвета. Доспехи тоже отлично подходят под образ скандинавского громовержца.

Последней чертой местного Тора стала шоковые чары разрушения. Благодаря им вокруг героя струится электричество, что усиливает впечатление. Посетителям Reddit работа teejbreakbeat очень понравилась. Они поставили ролику энтузиаста почти десять тысяч лайков.

Немного о других достижениях пользователей в The Elder Scrolls V: Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

Автор: Назар Степорук