Годрик Сторукий сильно увлекся пересадкой чужих частей тела.

Elden Ring — это игра, доверху наполненная секретами. С момента релиза экшен-RPG FromSoftware прошло почти девять месяцев, но пользователи продолжают находить разнообразные детали. Например, в августе энтузиасты узнали об интересной особенности наездницы на муравье. А недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом lilBob1989 обнаружил скрытую деталь, связанную с одним из боссов.

Годрик Сторукий — это главгад, который встречается в первом регионе Elden Ring. Согласно истории игры, он пересаживает себе части поверженных врагов, чтобы получать частичку их силы. Вот почему босс выглядит, как монструозная масса из множества рук. Отсюда взялось и прозвище Сторукий.

Однако Годрик пересаживал не только концовки. Пользователь lilBob1989 обратил внимание на родную левую руку врага. На ней он увидел шесть, а не пять пальцев. Это весьма любопытная деталь, которую сложно разглядеть в пылу боя. Судя по изображению, Годрик взял себе дополнительный безымянный палец. Кому он принадлежал, неизвестно, так как в Elden Ring лишь немногие подробности объясняются напрямую.

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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