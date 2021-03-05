Ролевой экшен занял третье место в мире среди мобильных игр с самым высоким доходом.

Китайский условно-бесплатный ролевой экшен Genshin Impact за пять месяцев с момента выхода заработал $874 миллиона.

Таким образом тайтл студии miHoYo занял третье место в мире среди мобильных игр с самым высоким доходом, сообщает аналитическая компания Sensor Tower. На втором месте оказался PUBG Mobile, а на первом – Honor of Kings.

Самым прибыльным рынком для Genshin Impact по-прежнему остается Китай, где игре удалось заработать $253 млн – 29% от всего дохода. На втором месте Япония ($237 млн), а на третьем – США ($162 млн).

Около 60% от общей выручки – $521 млн игре принесли пользователи iPhone. А владельцы Android-устройств потратили в игре более $352 млн, что составляет около 40% от общего дохода.

Подробней про Genshin Impact

Китайская студия miHoYo выпустила Genshin Impact 28 сентября на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.

Менее чем за две недели после релиза мобильная версия игры окупила производственные затраты и начала приносить прибыль разработчикам.

За первый месяц после релиза Genshin Impact принес создателям $234 миллиона, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории.

Спустя два месяца после выхода доход игры составил $400 млн.

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Автор: Сергей Коршунов