Игра Dead Cells разошлась тиражом свыше 3 миллионов копий
Тираж платформера Dead Cells превысил 3 миллиона проданных копий.
Об этом разработчики из студии Motion Twin объявили на своей официальной странице в Twitter.
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В честь хороших продаж разработчики выпустили 19-е крупное обновление для игры. В новом патче авторы внесли изменения в баланс и экономику, а также переработали предметы, оружие, урон от мутаций и многое другое. Обновление уже доступно на ПК. На консолях его выпустят позже.
Обновление для Dead Cells
Что такое Dead Cells
Dead Cells – это инди-платформер, который сочетает жанры roguelike, где уровни генерируются процедурно, и метроидванию с action-геймплеем и связными мирами, требующими постепенного исследования. Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы. Персонаж может носить с собой два вида оружия и два вспомогательных предмета. В подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов. Dead Cells вышла в 2018 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 89 баллов из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2019 году Dead Cells вышла на iOS. А в июне 2020 года игра вышла на Android.